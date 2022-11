La jutgessa busca pèrit per posar xifres a la malversació del cas Bombers

Nova interlocutòria de la instructora del cas Bombers, la causa sobre les presumptes irregularitats en els contractes de manteniment dels vehicles d’extinció i prevenció d’incendis. La magistrada Júlia Tortosa, titular del jutjat d’instrucció número 14 de Barcelona, ha acceptat allargar la instrucció per un màxim de sis mesos, però arrufant el nas. La pròrroga va ser demanada pel ministeri fiscal i per l’advocacia de la Generalitat, qui també havia demanat més prova, que de moment, no s’ha atorgat. De fet, la resolució, a la qual ha tingut accés El Món, demana als Mossos d’Esquadra que s’afanyin perquè encara espera un atestat des del març.

Per altra banda, la instructora ha decretat noves diligències d’investigació, sense prejudici que al llarg de les perquisicions en surtin de noves. En tot cas, la magistrada ha avançat que nomenarà un “pèrit” per tal que calculi l’import de la suposada malversació que s’investiga. Una decisió que s’emmarca en els documents presentats pels investigadors dels Mossos d’Esquadra on s’hi troba un garbuix d’albarans i factures i alguna confusió d’interpretació de la policia que ha fet destacar la defensa. Així mateix, la jutgessa ha acordat prendre declaració com a investigat el representant legal d’Iturri.

Part de la interlocutòria dictada per la jutgessa del cas Bombers/QS

Avís de la jutgessa

La interlocutòria, dictada el passat dia 9, apressa els Mossos per tal que enllesteixin dos atestats que considera clau per a la instrucció. En concret, la magistrada “reitera” a la Unitat Central Anticorrupció dels Mossos d’Esquadra que espera que acabin i li lliurin l’informe sobre l’entrada i escorcoll al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de Catalunya, (CTTI). Una entrada que van fer els Mossos el 10 de març passat per tal d’analitzar les comunicacions internes, així com el rastre de les e-balisses (mails corporatius del Govern) entre els investigats i amb la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis (DGPEIS).

Per altra banda, la jutgessa també demana als Mossos d’Esquadra que s’afanyin a acabar l’atestat de l’entrada i escorcoll a la seu d’Iturri a Catalunya. Una diligència que es va practicar el passat 13 de juliol, per tal de recollir els centenars d’albarans, comunicats de servei i factures derivats de les concessions administratives amb la Generalitat que l’empresa emmagatzemava. L’entrada va ser necessària perquè el departament d’Interior no disposava d’un sistema de control de la documentació necessària per tramitar reparacions o les reparacions de manteniment.

Sense descartar més diligències i el representant d’Iturri, cridat a declarar

De fet, aquesta disfunció en el control d’albarans, comandes de servei i factures va obligar Interior a incorporar el GMAO, un sistema que respon a les sigles de Gestió de Manteniment Assistit per Ordinador, per monitoritzar aquest tipus de despesa corrent del cos de Bombers. Fins que va esclatar el cas, aquesta “monotorització” es feia a través de l’empresa i des de la secretaria general d’Interior es va reestructurar el sistema documental. Fins i tot, s’ha creat un grup de deu funcionaris que només s’ocuparan del control financer i pressupostari d’aquesta mena de contractes, que fins ara feien bombers durant la seva jornada.

Així que la jutgessa espera el resultat de l’anàlisi policial de la documentació recollida el mes de juliol. Segons la interlocutòria, l’informe ha de determinar si es demanaran més diligències d’instrucció. De moment, i seguint la petició del ministeri fiscal, la jutgessa també ha citat com investigat el representant legal d’Iturri, que s’afegeix a un altre investigat de l’empresa que feia de contacte amb els responsables del cos de Bombers investigats. “La seva declaració és necessària per aclarir el fets i la determinació dels autors o autor dels fets”, argüeix la jutgessa.

Els Bombers de la Generalitat, treballant en l’incendi de Vilassar de Mar que ha provocat la mort de dues dones, el 6 de desembre de 2021/ACN

Un pèrit per aclarir els números

Per altra banda, la jutgessa ja ha traslladat a les parts l’informe policial que es trobava sota secret, on els Mossos acusaven Interior “d’obstaculitzar” la investigació. Una acusació de la que el departament es va defensar recordant que hi havia un desgavell administratiu de les reparacions i els serveis arreu dels parcs dels Bombers i de les regions d’emergències així com la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS). D’aquí que també es reestructurés l’organització comptable interna dels Bombers.

En tot cas, la jutgessa, tot i que a l’espera dels atestats nous dels Mossos d’Esquadra, ha decidit nomenar un perit econòmic que posi negre sobre blanc el presumpte import que s’hauria malversat. El nomenament ha de servir, atès el criteri de la instructora, perquè amb tota la documentació comptable recollida emeti un “informe econòmic en què conclogui quines quantitats econòmiques han estat presumptament objecte de malversació”. La petició del pèrit és clau per a les acusacions i les defenses en el benentès que un dels problemes de la investigació són les confusions que s’haurien registrat en alguns dels informes policials entre albarans, fulls de serveis i factures proforma del protocol de reparacions i revisions. Així mateix, per escatir si hi ha hagut repetició de factures sobre una mateixa reparació o revisió, tal com apuntava la informació reservada que va obrir Interior i que va servir a la fiscalia anticorrupció per denunciar el cas.