Illa diu que Aragonès li demana una conversa a alt nivell per desencallar el pressupost

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, mantindrà una conversa en les pròximes hores o dies amb el president del Govern, Pere Aragonès, per intentar desencallar la negociació pels pressupostos de la Generalitat. En una entrevista aquest divendres al Cafè d’idees, Illa ha confirmat que aquest dijous al vespre va rebre un missatge d’Aragonès en què li demanava reunir-se “properament”, però no ha especificat si serà aquest mateix cap de setmana. Illa continua defensant que no hi haurà acord pels comptes catalans si l’executiu no accepta les propostes del seu partit i avisa que hauran d’acabar buscant “altres suports al Parlament”. “No hi ha en aquests moments un acord”, ha recordat el líder socialista, que s’ha mostrat “molt estranyat” pel feu que des de l’executiu català parlin de la possibilitat d’un acord imminent.

Illa ha recordat que el seu partit va obrir les portes a la negociació a finals d’agost del 2022 i que en tot moment han marcat quina és la seva posició. “Si l’accepten bé”, diu, però si no l’accepten, tot i que “ho respecten”, ha remarcat que Aragonès té “la responsabilitat de donar uns pressupostos a Catalunya” i que, per fer-ho, “pot buscar altres suports” al Parlament. El PSC no està disposat a renunciar a les seves propostes per desencallar les negociacions i Illa ha dit que “com porta anys en política, també sap que hi ha la regla que la majoria mana”. Ha assegurat que hi ha una “majoria d’institucions” al territori que estan a favor de tirar endavant un tram del Quart Cinturó -el que va de Terrassa a Sabadell- i Illa no entén per què “hem d’impedir-ho” si, a més “venen diners d’Espanya per fer-ho”. També ha destacat que al Parlament hi ha “majoria” que vol ampliar l’aeroport del Prat.

El primer secretari del PSC ha afirmat que el document que han presentat i que inclou aquests macroprojectes és una proposta “de mínims” que el seu partit concep “com un tot”. En el cas que el president del Govern decideixi portar els pressupostos al Consell Executiu de dimarts que ve per intentar pressionar més al PSC, Illa ha assegurat que, “si no presenten les seves propostes”, portaran una esmena a la totalitat.

La cimera del 19 de gener

Sobre que Aragonès hagi decidit acceptar la invitació a la cimera hispano-francesa que reunirà a Barcelona els presidents Pedro Sánchez i Emmanuel Macron dijous que ve, el líder dels socialistes ha assegurat que aprofitarà aquesta trobada amb el president català per dir-li “que fa bé el que ha de fer” i li transmetrà el seu suport. Illa no ha volgut opinar sobre la carta que Aragonès ha enviat a la Moncloa amb la llista de temes que vol que es tracti durant la cimera i ha assegurat que no l’ha vist.

Respecta la decisió de Llarena

Preguntat per quina valoració fa de la decisió del jutge Pablo Llarena de retirar el delicte de sedició contra el president Carles Puigdemont i la resta d’exiliats, però mantenir la malversació; Illa no s’ha mullat i s’ha limitat a dir que ho “respecta”. Això sí, ha celebrat l’entrada en vigor del nou Codi Penal perquè “són decisions incòmodes i difícils de fer, però necessàries”.