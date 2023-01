Aragonès vol que Sánchez abordi l’oficialitat del català a Europa amb Macron

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha enviat una carta al president espanyol, Pedro Sánchez, on li suggereix diversos temes per abordar amb el seu homòleg francès, Emmanuel Macron, durant la cimera del 19 de gener a Barcelona. A la carta, enviada aquest dijous a la tarda, Aragonès proposa que Sánchez abordi el suport a la sol·licitud d’oficialitat del català a les institucions europees. A més, tal com explica l’ACN, el president de la Generalitat afegeix que també s’hi parli de l’impuls i la concreció del projecte H2Med. Aragonès afirma que la cita és una “gran oportunitat” per avançar en “qüestions claus” per Catalunya, tal com ha dit aquest matí a El Matí de Catalunya Ràdio.

El president francès Emmanuel Macron / Europa Press

Tres àmbits

El president de la Generalitat separa les suggerències en tres àmbits: governança, infraestructures, i qüestions transfrontereres específiques. En el primer àmbit, Aragonès proposa a Sánchez que dijous de la setmana que ve aprofiti la cimera per parlar amb Macron de l’impuls de la Macroregió Mediterrània; el mecanisme transfronterer 2.0 per superar els obstacles jurídics i administratius en territoris transfronterers; i el suport a la sol·licitud d’oficialitat del català a les institucions europees.

En l’àrea d’infraestructures, Aragonès demana que s’abordi també el projecte H2Med, així com la interconnexió del desplegament de l’energia eòliga marina del golf de Roses i el de Lleó, a més de la línia entre Santa Llogaia i Marsella aprofitant l’H2Med.

Front comú pel Corredor Mediterrani

El president també demana un front comú per recuperar el traçat original del Corredor Mediterrani, en el marc de la revisió de la nova proposta de les Xarxes Transeuropees de Transports; impulsar el nou corredor ferroviari Montpeller-Perpinyà; restablir i millorar la connexió ferroviària amb Perpinyà; i modernitzar el tram de la R3 des de la frontera fins a la Tor de Querol.

Finalment, Aragonès reclama que Sánchez també comenti amb Macron l’opció de millorar la cooperació sanitària de l’hospital de Cerdanya, i l’obertura dels passos transfronterers tancats per l’executiu francès.