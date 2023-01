Clara Ponsatí sospesa tornar “aviat” a Catalunya

“Aviat”. Aquesta és la paraula que l’exconsellera d’Ensenyament i eurodiputada Clara Ponsatí ha utilitzat per respondre a la pregunta d’El Món sobre la seva tornada a Catalunya, després de més de cinc anys d’exili a Escòcia i Bèlgica. L’expectativa de la seva tornada en un termini breu de temps arriba el mateix dia que el jutge instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena, que l’empaita a l’exili, ha decidit fer un canvi transcendental en la seva acusació. En una resolució dictada aquest dijous, ha decidit retirar de les euroordres el delicte de sedició i només demanar la seva extradició per un delicte de desobediència, que no implica pena de presó. Exactament la mateixa situació que la secretària general d’ERC, Marta Rovira.

Per altra banda, a més que s’hagi eliminat el risc de presó, Ponsatí confia, igual que el president a l’exili, Carles Puigdemont, i l’exconseller Toni Comín que podrà obtenir la immunitat parlamentària davant la justícia europea arran del plet obert amb el Parlament Europeu per la concessió del suplicatori que els va va suspendre. Una resolució que podria arribar, segons els càlculs de la defensa de l’exili, a finals de febrer o de març. Si la decisió és favorable a l’exili, podria facilitar també el retorn dels tres eurodiputats al llarg del 2023.

Només desobediència

El cas Ponsatí té des d’ara les mateixes característiques que el d‘Anna Gabriel, exlíder de la CUP, o de l’actual consellera d’Exteriors, Meritxell Serret. Totes dues van retornar a Catalunya un cop assegurat que el processament era per un delicte de desobediència que no contemplava l’ingrés a presó. L'”aviat” de Ponsatí implica la diferència amb els seus companys de files al Parlament Europeu, en el benentès que a Puigdemont i Comín la justícia espanyola demana la seva detenció per un delicte de malversació, que comportaria penes de presó.

Ponsatí ha estat molt crítica els darrers mesos amb l’estratègia de Junts i ERC, durant un govern de coalició que va criticar. Ponsatí va aprofitar una entrevista a El Món per exposar sense embuts la seva visió sobre l’estat de l’independentisme. Per altra banda, en una entrevista al programa FAQS de TV3 admetia que a vegades tenia la sensació “optimista” que tornaria aviat i altres més “pessimista”. Ara l’optimisme torna a trucar la porta.