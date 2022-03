Ponsatí afirma que “els catalans estem amb la pistola al clatell”

L’eurodiputada de JxCat i exconsallera, Clara Ponsatí ha afirmat que els catalans es troben sota “una amenaça de violència” i que “no és seriós esperar a què hi hagi un 75% de la població independentista”. En una entrevista al diari Ara, Ponsatí ha recordat que els catalans “estem amb la pistola al clatell” i ha deixat clar que la taula de diàleg no servirà de res fins que no hi hagi “cartes a negociar”. A més, l’exconsellera ha assegurat que “el combat per la independència tindrà l’amenaça de la violència al davant fins que es guanyi”.

Ponsatí ha explotat aquest diumenge en ser preguntada per la independència de Catalunya. En aquest sentit, l’eurodiputada de JxCat ha recordat que el futur és molt incert i que els catalans e troben sota una amença constant de l’estat espanyol. A més ha fet referència al camí de la independència com una “lluita”. En declaracions anteriors, l’exconsellera ja va expressar que la independència era tan important que podria valer la vida d’una persona, tot i que també deixava clar que no es mostrava a favor de la violència. D’aquesta manera, Ponsatí va insistir que el discurs després de l’1-O havia estat “paternalista”, ja que les autoritats s’excusaven en què no lluitaven de manera profunda per aconseguir la independència perquè “no volien morts”.

Pel que fa a la taula de diàleg l’exconsellera també ha recordat que cal anar-hi amb les idees clares i disposats a no marxar amb les mans buides. Així doncs, ha afegit que l’eina principal per poder negociar amb el govern espanyol és “la mobilització del poble de Catalunya” i, per tant, és completament necessari que el poble lluiti en un front conjunt. “Si apagues la mobilització, no tens eines i, per tant, jo no m’hi asseuria fins que no vingués el senyor Sánchez a demanar-me que m’hi assegués“, ha afegit Ponsatí.