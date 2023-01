Inés Arrimadas s’imposa a les primàries de Ciutadans amb un 53% dels vots

La llista que tanca Inés Arrimadas, fins ara presidenta de Ciutadans, s’ha imposat a la d’Edmundo Bal en les primàries que la formació ha celebrat aquesta setmana. “Renace tu partido”, el nom de la llista, li ha guanyat la partida a “Ciudadanos de nuevo”, de Bal, amb un 53,25% dels vots dels militants. Aquesta llista té com a caps de cartell l’eurodiputat Adrián Vázquez i la coordinadora de Cs a Balears, Patricia Guasp. La llista de Bal ha obtingut un 39,34% dels vots, mentre que la tercera candidatura, “La base del cambio” de l’afiliat Marcos Morales, s’ha quedat amb el 7,41%. En aquesta votació només han participat el 49,65% dels 7.462 afiliats que li queden a Cs.

Aquest ajustat resultat es deu a la divisió interna del partit, que s’ha pogut veure clarament durant el procés electoral intern. Les dues candidatures, la d’Arrimades i la de Bal, s’han acusat de voler reflotar el partit, que està en vies d’extinció, amb les mateixes cares i els errors del passat. Bal, de fet, ha criticat que Cs només s’hagi aliat territorialment amb el PP, i Arrimadas ha retret el suport del partit a lleis polèmiques com la de ‘Només sí és sí’.

La líder de Cs, Inés Arrimadas | ACN

Arrimadas deixa la presidència, però podria ser candidata a les eleccions al Congrés

Les primàries s’han fet com a pas previ a la VI Assemblea General del partit, que es celebrarà aquest cap de setmana a Madrid amb la intenció de recuperar el pes del partit, a qui les enquestes pronostiquen zero diputats en les pròximes eleccions al Congrés espanyol. Està previst que hi assisteixin 400 compromissaris sota el lema “Radicalment lliures”. Albert Rivera ja ha rebutjat participar d’aquesta assemblea, que ha de servir per aprovar nous estatuts i ratificar el nou equip directiu de la formació taronja. També certificarà el final d’Inés Arrimadas com a presidenta del partit, un càrrec que ostentava des del març del 2020. La formació passarà a tenir un format bicèfal amb un portaveu i líder polític, Patricia Guasp, i un secretari general, Adrián Vázquez. Ara bé, l’Assemblea encara no decidirà el candidat a les eleccions al Congrés pel partit taronja. Això es resoldrà en unes altres primàries a les quals possiblement es presentarà l’actual cara visible de la formació, Inés Arrimadas.