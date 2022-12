Arrimadas diu que “frenarà” a Sánchez com ho va fer amb els independentistes el 2017

La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha assegurat que el seu partit frenarà al president del Govern, Pedro Sánchez, “com va fer amb els separatistes en 2017”, després que aquest dijous el Congrés aprovés modificar la sedició, la malversació i l’elecció dels magistrats del Tribunal Constitucional. Ho ha dit en declaracions als periodistes aquest diumenge abans de l’acte ‘Una altra manera de veure i viure Lleida’, al costat del líder del partit, Carlos Carrizosa, i la candidata del partit a l’alcaldia de Lleida, Maria Burrel.

Arrimadas ha considerat que el que va viure aquest dia al Congrés va ser “el mateix” que va viure al Parlament de Catalunya en 2017, abans i després de la celebració del 1-O. “Es va repetir el mateix procediment antidemocràtic, va beneficiar als separatistes, i es va atacar de la mateixa manera tant a l’oposició com als jutges”, ha afegit. Segons ella, el full de ruta que segueix el president Pedro Sánchez, “ja la va marcar Puigdemont fa cinc anys, perquè estan repetint el mateix”.

Vol una moció de censura

Si el TC no impedeix aquestes reformes, ha dit que des de la formació taronja respectessin les decisions judicials però que utilitzessin “totes les eines democràtiques que tenen al seu abast parar la deriva antidemocràtica d’aquest Govern”. Ha demanat al president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que assumeixi la seva responsabilitat com a líder de l’oposició “i que es presenti com a candidat a una moció de censura”.

Lluita interna a Ciutadans

D’altra banda, ha dit que la setmana vinent ja podrà avançar “alguns noms” que conformaran les llistes per a dirigir Cs de cara a l’assemblea extraordinària que el partit celebrarà al gener. Ha assegurat que encara que ella ocupi l’última posició de la llista, no deixa la política: “Continuaré defensant Ciutadans, defensant la llibertat, aquest espai i seguiré com a portaveu en el Congrés”. Quant al sotssecretari general de Cs, Edmundo Bal, que vol postular-se per a liderar la formació, ha assegurat que ella no parlarà ” malament d’un company, ni menys de la persona que ha estat la meva mà dreta”.