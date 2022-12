Turull acusa ERC de negociar els pressupostos a partir del retret i li reclama “més humilitat”

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha acusat Esquerra Republicana de negociar els pressupostos a partir del retret i li ha reclamat “més voluntat de negociació i més humilitat”. “No acceptem que se’ns digui que ens movem per interessos de partit o amb una estratègia dilatòria”, ha advertit. Després que aquesta setmana el Govern hagi tancat un acord pels pressupostos amb els comuns, el dirigent de Junts ha dit que el sorprèn l’estratègia d’ERC, també pel fet que hagin optat per “negociar amb els grups més petits i deixar per al final als més grans”. I ha afirmat que ara mateix són lluny d’arribar a un acord per avalar el projecte. Turull ha fet aquestes declaracions als mitjans des de la Fira del Gall a Vilafranca del Penedès.

Jordi Turull, secretari general de Junts durant el consell nacional del partit / Cedida

Negociacions en marxa

Turull ha assegurat que la proposta de Junts és “seriosa” i que ha estat feta “pensant en el país i no en el partit”. Ha justificat que no han posat mai “cap excusa” per a retardar les reunions de negociació amb el Departament d’Economia, malgrat que la feien “sense la documentació” que havien reclamat al Govern. Així, ha dit que estan disposats a seure per acordar els comptes “sense acusacions”. I ha insistit que la seva formació no es limitarà a “adherir-se” al pressupost d’ERC i que han presentat 50 propostes “serioses”. Finalment, ha argumentat que els pressupostos són importants “si són bons” perquè si no, “poden ser més perjudicials que altra cosa”.

Preguntat per com actuarà JxCat si el Govern arriba primer a un acord amb el PSC, Turull ha dit que el seu grup no està “pendent dels altres” i que correspon a l’executiu dir si accepta les seves propostes o no. Amb tot, s’ha queixat perquè el Govern “ha prioritzat” pactar amb En Comú Podem, un grup del qual els separen “moltes coses” per arribar a una entesa.

Sobre el TC

Pel que fa a les actuacions del Tribunal Constitucional al Congrés dels Diputats, Turull ha expressat que no els sorprendrà “qualsevol bestiesa” que pugui decidir el Tribunal Constitucional. El TC es reuneix dilluns per decidir sobre el recurs d’empara del PP contra la modificació del sistema d’elecció dels seus magistrats inclosa en la reforma del Codi Penal. Turull ha dit que “els que ara es queixen, abans ho aplaudien i ara ho lamenten”. Ha afirmat que el TC és un òrgan que “fa molt de temps que decora jurídicament decisions i consignes polítiques” i que “s’ha acarnissat a Catalunya”. “Que ara el PSOE i Unides Podem se’n lamenti ens sorprèn molt”, ha afegit.