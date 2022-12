El Papa, sobre el procés: “Potser es trigarà anys i dècades a resoldre-ho, però busquin la manera”

El Papa Francesc ha demanat als capellans de Catalunya que no es fiquin “en política” i ha assegurat que “l’Església no pot fer propaganda d’una banda o per un altre” en una entrevista publicada per ABC aquest diumenge. Amb això, assegura que “potser es trigarà anys o dècades a resoldre-ho, però busquin la manera de fer-ho”. “Espanya no és l’únic cas en el món. Cada país ha de buscar el seu camí històric per resoldre aquests problemes. No hi ha una única solució. Algunes zones han obtingut estatuts preferencials i en d’altres es van fer divisions, i va sorgir un país nou”, ha reflexionat Francesc.

“A Catalunya l’Església no pot fer propaganda d’una banda o per un altre”, ha resolt el Pontífex. Francesc ha assegurat que “quan el capellà es fica en política, no va bé”. “Tu ets un pastor. Has d’ajudar a la gent al fet que facis bones opcions. Acompanyar. Però no posar-se a polític. Si vols fer política, deixa el sacerdoci i fica’t a polític”, ha fet assenyalat preguntat per conflictes on alguna vegada s’ha vist a sacerdots animant l’independentisme, com va passar durant l’època del terrorisme d’ETA al País Basc.

Elogia la figura d’Adolfo Suárez

D’altra banda, preguntat per la Transició, Francisco assenyala que “fa l’efecte” que Espanya encara no s’ha reposat dels quaranta anys anteriors a la Transició i destaca la figura d’Adolfo Suárez, al qual qualifica de “president molt valuós”. “Lamento que ara es desempolsi això. En qualsevol cas jo he rebut a gent de la dreta, de l’esquerra”, diu preguntat específicament perquè molts nets d’espanyols represaliats semblen decidits a reobrir ferides.

A més, ha assegurat que quan va venir el cap de govern espanyol amb el seu gabinet, “per no donar peu a interpretacions dolentes”, la salutació que els va fer el va fer “en directe per a tota Espanya”. “Que veiessin en directe com els saludava”, ha puntualitzat.

Les Amèriques i la colonització

El Pontífex també s’ha referit al descobriment d’Amèrica i ha dit que no li agrada dir que Espanya “va conquerir” sinó que “va colonitzar i no va piratejar”. “L’hermenèutica, per a interpretar un fet històric, ha de ser la de la seva època, no l’actual. Evidentment que aquí es va matar gent, evidentment que va haver-hi explotació, però també els indis es van matar entre ells. L’ambient de guerra no el van exportar els espanyols. I la conquesta va ser de tots”, ha dit, recalcant que “Espanya continua sent la Mare Pàtria, fet que no tots els països poden dir”.

Sobre una visita a Espanya, ha assenyalat que primera opció va ser visitar els països més petits d’Europa. “No he estat en cap país gran d’Europa. Vaig ser a Estrasburg, i no a França, sinó a visitar les institucions europees. Potser l’any vinent vaig a Marsella per a la Trobada Mediterrània, però no és un viatge a França”, ha explicat. A més, preguntat sobre un possible viatge a Melilla, ha assenyalat que no se li ha ocorregut “encara”.

El Papa també ha qualificat de “bons” i “pastors” als bisbes espanyols. “Puc parlar clar amb ells”, ha dit per a afegir que el president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), Joan Josep Omella, és un “senyor”.

D’altra banda, també ha recalcat que el canvi a la Prelatura de l’Opus Dei, que ha passat a dependre de la Congregació del Clergat, mentre que abans depenia de la dels bisbes, ha assegurat que no es tracta d’un “càstig” ni d’una “invasió”. “Soc molt amic de l’Opus Dei, els vull molt i treballen bé a l’Església”, ha assenyalat per a precisar que es tracta d’una reubicació que calia resoldre.