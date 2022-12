Omella titlla la nova llei de l’avortament “d’ideològica” i de “barbaritat”

L’arquebisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal espanyola, Joan Josep Omella, ha titllat de “barbaritat” i “ideològica” la nova llei de l’avortament impulsada pel govern espanyol i aprovada aquesta setmana pel Congrés dels Diputats. “Hauríem de donar suport a la mare que ha donat a llum, sigui de 16 o de 18 anys”, ha opinat entrevistat per COPE Catalunya.

El cardenal i arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella

Els fetus són “éssers humans” i amb “ànima”

Omella, que també és cardenal de l’Església catòlica, ha assegurat que els fetus són éssers humans i tenen ànima i per això ha emplaçat les persones embarassades que no vulguin les criatures a donar-les en adopció “perquè les famílies que no en poden tenir els donin una llar i una vida feliç”.

En la tramitació de la llei, Omella assegura haver detectat que “s’ha perdut el camí del diàleg, el retrobament i el consens”. “Això és molt perillós i greu, sobretot quan es veu com a enemigues les persones que no pensen com tu”, ha advertit.

Rebuig del PP i Vox

El Congrés dels diputats va aprovar el passat dijous la nova llei de l’avortament impulsada pel govern espanyol amb el suport dels aliats de la investidura. La norma, que ara passarà al Senat, ha obtingut 190 vots a favor, 154 en contra i 5 abstencions. El PP i Vox s’hi han oposat. Aquests dos grups ja havien tractat de paralitzar la llei amb esmenes a la totalitat. La nova llei de l’avortament elimina l’obligació de tenir permís patern per avortar a partir dels 16 anys o en el cas de dones amb discapacitat. El text també suprimeix els tres dies de reflexió obligatoris per interrompre l’embaràs i pretén garantir que la intervenció es pugui fer a la sanitat pública en centres a proximitat del domicili de les dones.