Només 178 mossos han fet el curs de policia de proximitat en deu anys

Un dels conceptes més repetits durant el debat i les conclusions de la Comissió d’Estudi del Parlament sobre el model policial va ser el de la “proximitat”. Un terme tant els ponents aportats pels Mossos d’Esquadra com pel Departament d’Interior repetien constantment com a senyal identificatiu de la policia catalana. Però les dades no indiquen que aquesta especificitat es compleixi. Segons les dades presentades per la conselleria d’Interior al Parlament, només 178 membres dels Mossos han fet el curs de policia de proximitat, de 27 hores, en els darrers deu anys.

L’informe, signat pel conseller Joan Ignasi Elena el passat 8 de novembre, també anuncia que el 2023 es tornarà a fer un altre curs amb 25 places. En tot cas, des del departament, a la vista que les dades són magres, subratllen que tots els uniformats de la policia catalana s’han ensinistrat en proximitat gràcies una “unitat formativa específica sobre model policial de proximitat en prevenció i reacció”, de deu hores, dins les 1.100 hores del curs de formació bàsica per a policies, és a dir, l’Escola de Policia per on passen tots els agents després d’aprovar les oposicions al cos. Però el fet és que a l’agost el conseller va presentar a Manresa (Bages) el projecte de comissaries de proximitat compartides amb les policies locals i contrasta amb els pocs recursos humans amb què es formen en proximitat els Mossos.

Joan Ignasi Elena i Pere Ferrer amb l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, en la presentació de la comissaria de proximitat de la capital del Bages a l’agost passat/ACN

“Una estratègia policial”

El document d’Interior lliurat a la cambra catalana deixa ben pal·lesa la “proximitat” com a pilar bàsic del model policial català. “La Policia de Catalunya”, assegura el text, “es fonamenta en un model de proximitat, entès com una estratègia policial per donar resposta a les necessitats canviants de la societat”. “Tal com estableix el Codi d’Ètica de la Policia de Catalunya, el valor de la proximitat és un tret característic de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra”, afegeix. D’aquí que indiquin que la proximitat està “molt present” en la formació de l’Escola de Policia de Catalunya i “alhora, és un dels pilars del curs de formació bàsica per a policies”.

“Tots els efectius de la Policia de Catalunya, per tant, reben una formació basada en la proximitat com a valor intrínsec a la pròpia cultura policial”, subratlla Interior. De fet, és una unitat formativa específica de 10 hores sobre el model policial de proximitat dins les 1.100 de tot el curs. Ara bé, el mateix departament remarca que “en altres unitats formatives també hi ha continguts de l’àmbit de la proximitat”. Així, inclouen en el paquet les assignatures de: drets humans i deontologia professional (30 hores); estructura social de Catalunya (25 hores); seminaris i tallers (30 hores); seguretat ciutadana: pautes operatives d’actuació (70 hores); pràctiques interdisciplinàries (75 hores); integració i desenvolupament de les competències clau (40 hores) i la mediació en la gestió policial del conflicte (10 hores).

Part de l’informe presentat al Parlament sobre la formació de proximitat dels Mossos d’Esquadra/Quico Sallés

27 hores de curs, 178 alumnes en deu anys

Tot i aquesta formació bàsica, l’Escola de Policia de Catalunya organitza i imparteix, dins del programa de formació continuada, el curs específic de policia de proximitat, que consta de 27 hores. Un curs que té “l’objectiu d’optimitzar les estratègies d’actuació en el marc de la policia de proximitat per al desenvolupament de les tasques de prevenció i protecció de la seguretat ciutadana”. D’aquest curs se n’han organitzat 8 edicions des del 2012, amb un total de 178 alumnes. Una xifra prou minsa tenint present que el cos l’integren uns 18.000 membres.

En concret, l’any 2012 van fer el curs 19 membres del cos; el 2013, 24; l’any 2015, un total de 20; el 2016, 24; el curs 2018, 25; l’any 2019, un total de 26 policies; el 2020, només 15 i el 2022, un grup de 25. El pròxim any 2023, l’Escola de Policia té previst fer un altre edició del curs, amb 25 places. Tots els agents formats s’han distribuït per les diverses regions policials i comissaries.

Repartiment d’agents amb el curs fet per regions i comissaries

En el mateix document d’Interior es fa una relació d’efectius del cos que han fet el curs per regions i àrees policials. De les dades, sorprèn que a la regió metropolitana només hi ha 18 agents amb aquest curs fet, cap dels quals a la comissaria de Ciutat Vella, en canvi l’Eixample se n’emporta el major nombre, amb quatre efectius, per davant de Gràcia i Sant Andreu, amb tres. Amb dos agents, Horta, Sants i Sant Gervasi, un efectiu a les Corts i un a Sant Martí. Pel que fa la regió metropolitana nord, Cerdanyola i Sabadell tenen deu agents amb el curs de proximitat fet a cada comissaria. Badalona, en canvi, només en té tres, i en tenen quatre Granollers, Mollet del Vallès i Premià. La resta, entre dos i tres efectius.

A la regió metropolitana sud, és l’Hospitalet del Llobregat la que té més agents formats en proximitat, amb 9 efectius, seguit per Sant Feliu de Llobregat, amb sis i el Prat, amb 4. A Ponent, a l’àrea del Segrià i les Garrigues i el Pla d’Urgell hi treballen 11 efectius amb aquesta especialització, i la Noguera i la Segarra-Urgell tenen dos efectius en cadascuna de les comissaries. Al Pirineu occidental, hi ha un efectiu per a l’Alt Urgell i un més per al Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Terres de l’Ebre només té dos efectius per a tota la regió. A la regió de Girona, hi ha un total de vuit efectius, tres dels quals a Ripoll, lloc de creació de la cèl·lula jihadista del 17-A. Al Camp de Tarragona hi ha quatre efectius, tres dels quals al Tarragonès, i a la Reigó Central hi ha onze efectius amb el curs fet: nou a Osona i dos a l’Anoia.