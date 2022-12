Junqueras insta els partits a “superar l’egoisme i el partidisme”

El líder d’ERC, Oriol Junqueras, ha instat els partits del Parlament a “superar l’egoisme i partidisme i posar-se al servei de la gent” facilitant l’aprovació dels Pressupostos de la Generalitat per a 2023.

En la seva intervenció en la presentació aquest dissabte del candidat republicà a l’alcaldia de Martorell, Souli Messaoudi, ha defensat que “és hora de mirar a curt termini i de no ser egoista, sinó de ser generosos amb el país i de construir grans aliances”. “La pregunta legítima que hem de fer als partits que no volen votar uns pressupostos que tenen el suport d’empresaris, autònoms, sindicats, treballadors, tercer sector, entitats socials i culturals és: A qui representen? Per a qui treballen?”, ha afegit.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, saludant-se amb el líder d’ERC, Oriol Junqueras, abans de començar un Consell Nacional del partit | ACN (Mariona Puig)

Republicanisme

Ha apel·lat a “totes les forces republicanes i democràtiques compromeses amb la defensa de la llibertat i la justícia” a construir aquestes grans aliances perquè considera que la democràcia està qüestionada, en les seves paraules, d’una banda dels poderosos de sempre.

Ha dit que això succeeix en diversos llocs del món, fet que “no ha de ser un consol, sinó que ha de servir per a prendre consciència que existeix una estratègia perfectament planificada per l’extrema dreta i la dreta cada vegada més extrema que, davant la por de perdre privilegis, intenta impedir que la voluntat democràtica guanyi i tingui capacitat de transformar la realitat”.

Els jutges i la política

Ha lamentat que “s’estigui utilitzant una part de la justícia, intentant que una part dels jutges facin política i es constitueixi una tercera cambra legislativa que corregeix, transforma, impedeix i veta” la voluntat de la ciutadania expressada a través dels parlaments.

“Mai ens deixarem intimidar per aquells que voldrien que deixéssim de treballar senzillament perquè no tenen cap projecte per explicar. No ens deixarem intimidar per ningú”, ha manifestat.