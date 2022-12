Campuzano interpel·la PSC i Junts pels pressupostos: “El país demana que en tinguem”

El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha parlat de la necessitat d’aprovar uns pressupostos per al 2023 i ha interpel·lat directament PSC i Junts. “El país ens demana que tinguem uns pressupostos, Junts i PSC no s’hi poden posar d’esquena”, ha assenyalat Campuzano en una entrevista a Catalunya Ràdio amb motiu de La Marató de TV3. De fet, Campuzano ha recordat que els comptes ja tenen el suport de sindicats, patronal, tercer sector, pagesia i món cultural. “I tant de bo que ben aviat tinguem 100 diputats disposats a votar els pressupostos per a l’any vinent. El país espera estabilitat, que hi hagi comptes, que anem per feina i governem”, ha volgut deixar clar el titular de Drets Socials.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb el nou conseller de Drets Socials, Carles Campuzano / ACN

El repte de la llista d’espera per l’atenció a la dependència

En paral·lel, Campuzano ha reconegut que un dels principals reptes és afrontar la llista d’espera per l’atenció a la dependència. “Espanya destina el 0,9% del PIB a l’atenció a la dependència, mentre que els països del voltant hi dediquen un 2, un 3 o un 4%”, ha apuntat el conseller de Drets Socials, que igualment ha apostat per “cuidar els cuidadors”. “Una de les fortaleses de les societats del sud d’Europa és la implicació de les famílies en l’acompanyament de les persones dependents”, ha reflexionat veu alta Campuzano. “Però aquesta fortalesa necessita que cuidem dels cuidadors, que generalment són dones, mares, filles o germanes”, ha apuntat el conseller Drets Socials.

Programes de respir

“Hem de treballar seriosament amb diverses iniciatives per formar i acompanyar les famílies i també per facilitar programes de respir, per alliberar temps. És un altre dels reptes futurs com a societat i com a país”, ha conclòs Campuzano.