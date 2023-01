Junts colla Aragonès pels pressupostos i defineix la seva estratègia de “laberíntica”

El portaveu i vicepresident de Junts per Catalunya, Josep Rius, ha collat aquest matí el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per la negociació dels pressupostos, que ha definit de “laberíntica”. En aquesta línia, considera que l’executiu està “negociant malament”, recordant com va començar amb el pacte amb els comuns, que l’ha definit com “el més petit”. A més, ha recordat com l’any passat en aquestes dates ja hi havia pressupostos aprovats. “Es nota que Junts ja no està al Govern, perquè les coses estan pitjor que fa un any”, ha assegurat Josep Rius. “En cap cas és el Govern del 80%, sinó que l’és del 21%”, ha afirmat el portaveu, Josep Rius, qui considera que amb Junts l’executiu ha començat a negociar tard.

Josep Rius, Vicepresident i portaveu de Junts per Catalunya 2/12/2022 / Mireia Comas

Reivindica el seu decàleg

Alhora, ha reivindicat mitigar la càrrega fiscal dels ciutadans de Catalunya, a través d’una deflactació de l’RPF i de l’impost de successions per a les persones físiques en primer grau o per a les empreses. A més, també ha recordat les situacions de les petites i mitjanes empreses. “Demanem uns ajuts concrets i immediats perquè puguin pagar la factura energètica”, ha dit Josep Rius, qui també ha apostat per les grans infraestructures fent referència al Hard Rock, el Quart Cinturó i l’ampliació de l’aeroport del Prat. “Són tres qüestions amb un gran consens”, ha dit.

A més, Rius entén que en els propers dies hi haurà més reunions amb el Govern i ha passat la responsabilitat al president Aragonès. “S’han de tractar moltes qüestions, com ara la qüestió nacional. El primer responsable que no hi hagi pressupostos és el president Aragonès”, ha opinat Rius, qui ha recordat la reunió d’Aragonès i Illa. Alhora, Junts ha tornat a instar l’executiu que esculli entre ells i el PSC. “Si el Govern escull al PSC posarà en perill aspectes clau com la política exterior”, ha dit Rius en roda de premsa després d’una reunió de l’executiva.

Crida per al 19-G

Rius ha fet una crida a participar en la mobilització contra la cimera hispano-francesa, ja que assegura que busca escenificar la fi del procés d’independència de Catalunya. El vicepresident de Junts opina que és un intent de manipular la realitat de Catalunya i el seu Parlament, on hi ha una majoria del 52% independentista. “El procés no s’acabarà quan ho digui Pedro Sánchez, sinó que ho farà quan sigui un país independent”, ha dit Rius. Amb això, Junts respecta que el president Aragonès assisteixi a la cimera però li demana que “no deixi falsificar la realitat com vol Pedro Sánchez”.

De cara a les eleccions municipals, considera que els pactes amb Impulsem Penedès i Impulsem Lleida no tenen l’objectiu de desactivar el PDeCAT, sinó que volen “sumar, sumar i sumar”. En aquesta línia, Rius ha reivindicat que l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, obrís aquest dissabte el Consell Nacional del partit celebrat a la capital de l’Anoia.