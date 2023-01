Educació apel·la a la responsabilitat per evitar la vaga: “No és el moment”

El Departament d’Educació ha apel·lat a la responsabilitat dels sindicats per evitar la vaga dels pròxims 25 i 26 de gener. “No és el moment de vagues”, ha etzibat el conseller, Josep González Cambray, en una entrevista a Catalunya Ràdio. Cambray ha recordat que la conselleria ja ha donat resposta a “pràcticament totes les reivindicacions” que els sindicats van posar sobre la taula el curs passat i que les retallades que encara no s’han revertit estan planificades per a finals del 2023 o al llarg del 2024.

Els sindicats acusen Educació de no voler negociar i han criticat l’actitud de la conselleria durant les negociacions que s’han dut a terme aquest primer trimestre. La portaveu de la Ustec, Yolanda Segura, va avisar la setmana passada que un acord per desconvocar la vaga està “lluny” perquè les postures estan allunyades. “Si no s’ha pogut arribar a acords després d’un trimestre negociant, serà difícil fer-ho ara”, va dir. Des de llavors, la Intersindical i la CGT també han anunciat que se sumen a les protestes de finals de gener.

La vaga de professors continua / Ivet Núñez

Educació defensa les mesures aprovades i demana tornar a negociar

El conseller ha reiterat que Educació està “posant les bases del sistema educatiu del futur” i que aquest curs va començar amb un “acord històric” que ha permès incorporar més de 3.500 nous professors i tenir la “ràtio més baixa de la història”, una mesura que ha suposat un cost de més de 175 milions d’euros per al departament. “La convocatòria de vaga no respon a la reversió de les retallades”, ha afirmat. La setmana passada Cambray ja va insinuar que la vaga es deu a la proximitat de les eleccions sindicals i ha lamentat que la Ustec, el sindicat majoritari, hagi trencat el “clima de diàleg” que es va aconseguir a principis de curs.

Cambray ha explicat que el curs vinent tornarà a començar abans perquè és una mesura “bona” per als alumnes, però s’ha obert a negociar els detalls amb la comunitat educativa. “Es pot fer millor”, ha assegurat. Educació ha encarregat una avaluació externa i en dues o tres setmanes la farà pública abans d’iniciar un debat amb la comunitat educativa. Entre les propostes de millora que hi ha sobre la taula és fer coincidir l’inici de les escoles i dels instituts o com donar un “caràcter més pedagògic” a les tardes del mes de setembre, que enguany s’han cobert amb serveis de monitors.