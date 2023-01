La Intersindical s’afegeix a la vaga de professors del 25 i 26 de gener

El sindicat sobiranista La Intersindical ha anunciat aquest dimecres que també convocarà els seus afiliats del sector educatiu a la vaga dels dies 25 i 26 de gener. El sindicat ha lamentat la “manca de compromís i resolució” de la conselleria des que es va assolir un primer acord l’1 de setembre que va permetre desencallar el conflicte i començar el curs amb normalitat. De fet, el coordinador de llengua del sindicat, Gerard Furest, ha recordat que l’entitat ja va desconvocar les vagues previstes perquè semblava que s’havien encaminat les negociacions amb el retorn de l’hora lectiva i la calendarització de les altres reivindicacions.

Aquest calendari, però, s’ha anat aturant, el que ha portat La Intersindical -així com el sindicat majoritari USTEC– a plantejar aquests dos nous dies de vaga. El sindicat ha explicat que va rebre una primera proposta d’Educació el 14 de desembre, l’últim dia fixat per arribar a un acord. Les negociacions havien de començar juntament amb el curs escolar per aprofitar el primer trimestre per assolir un acord. La proposta que van rebre, a més, els va semblar “completament insuficient” i la conselleria no ha convocat una nova mesa fins el pròxim 19 de gener. “Això mostra la voluntat dilatòria que ens allunya cada cop més d’un acord a curt termini”, ha lamentat La Intersindical aquest dimecres en roda de premsa.

La directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, Dolors Collell / ACN

El català, un punt definitiu per La Intersindical

Un dels punts que han estat definitius per convocar aquesta vaga ha estat la mala situació de la llengua catalana. “El 21 de desembre vam emetre un comunicat on reiteràvem les nostres propostes per tal de garantir la vehicularitat del català als centres educatius. No hem obtingut cap resposta més enllà de les declaracions d’intencions i de manifestacions que ens confirmen la manca de fermesa per afrontar l’emergència lingüística”, ha denunciat Furest. Així, La Intersindical fa una crida als docents perquè facin vaga aquests dos dies en defensa dels drets laborals i del català a l’escola.

A banda, han fet una crida a la resta de forces sindicals per fer coincidir les convocatòries de vaga i es pugui reprendre la unitat sindical. En paral·lel, com els dies 24, 25 i 26 de gener també s’aturarà la sanitat pública, La Intersindical ha demanat solidaritat entre treballadors per fer un front comú en defensa dels serveis públics.