Salut pressiona per desconvocar la vaga amb un conveni per a la concertada

El conseller de Salut, Manel Balcells, busca evitar la vaga dels metges, prevista pel 25 i 26 de gener, gràcies al preacord del conveni de la xarxa concertada del sistema sanitari públic (Siscat) que ha signat aquest divendres amb els sindicats CCOO, UGT i d’infermeria SATSE. No l’ha signat el sindicat majoritari, Metges de Catalunya, que en canvi ha optat per registrar la convocatòria de vaga al Departament de Treball i continuar incrementant la pressió sobre la conselleria. Aquest preacord amb la xarxa concertada afectarà els 70.000 professionals que hi treballen, que formen part principalment d’hospitals.

Així, la conselleria s’ha compromès a injectar 460 milions d’euros suplementaris el 2023 per fer possibles les millores que recull el conveni. Entre elles hi ha un increment salarial de fins al 3,5%, el mateix que tindran els funcionaris, el compromís de revertir les retallades del 2010 i blindar i incrementar les retribucions per compliment d’objectius i per les guàrdies. La signatura d’aquest preacord pel conveni, però, no ha servit perquè Metges de Catalunya, el sindicat majoritari entre els facultatius, desconvoqui la vaga. Més aviat al contrari, Metges de Catalunya ha confirmat aquest divendres que els metges faran vaga el 25 i 26 de gener. De fet, en una entrevista a El Món, el secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, va avançar que ja estaven programant noves dates de vaga davant la falta de reacció de la conselleria.

El conseller de Salut, Manuel Balcells | ACN

El conseller, convençut que es podran desconvocar les aturades

Balcells ha concedit una entrevista aquest mateix divendres a primera hora del matí on s’ha mostrat convençut que amb aquesta signatura del conveni col·lectiu del Siscat, la pujada de sou “considerable” i els plans de la conselleria per reduir les llistes d’espera i pal·liar els efectes de la falta de mans, es podrà convèncer els metges de desconvocar les vagues previstes pel 25 i 26 de gener. De fet, Balcells ha dit que la signatura del conveni del Siscat serà “un abans i un després” per als sanitaris.

Precisament aquest divendres també s’ha anunciat que un altre sector, en concret l’educatiu, també farà vaga en aquestes dues dates. Així, metges i professors s’aturaran els mateixos dies per exigir millores laborals i estructurals en els seus respectius àmbits.