La Intersindical se suma a la vaga de metges i afegeix un tercer dia de protestes

La Intersindical s’ha sumat a la vaga de metges convocada per a finals de gener i ha afegit un tercer dia de protestes. El sindicat ha anunciat una vaga de tot el sector sanitari i sociosanitari català per als dies 24 i 25 de gener, que coincidirà amb la convocada pel sindicat Metges de Catalunya i la Mesa Sindical de Sanitat de Catalunya pels dies 25 i 26. Les reivindicacions són pràcticament idèntiques: més personal, millora de les condicions laborals i més inversió al sistema sanitari català.

El coordinador de la Intersindical en el sector sanitari, Nèstor Sastre, ha reclamat “menys paraules i més fets” al Departament de Salut, a qui reclamen més recursos. Tot i no ser dels sindicats majoritaris, la Intersindical ha aconseguit fer-se un lloc entre el personal d’infermeria i els administratius i justifica la vaga a tot el sector perquè “els problemes a la sanitat catalana no són exclusius d’un únic col·lectiu ni d’un únic sindicat”, ha dit en declaracions recollides per l’ACN.

Dos sanitaris caminant per un dels passadissos de l’Hospital Clínic de Barcelona / ACN

La Intersindical critica l’acord salarial del Siscat

Sastre ha criticat la pujada salarial pactada entre Salut, les patronals i els sindicats majoritaris “amaga una profunda baixada de les retribucions de tot el sector públic a causa de la pujada continua de l’IPC”. L’acord contempla apujar un 3,5% el sou del personal sanitari, però l’IPC interanual del 2022 es va enfilar fins al 10%. “Les “raquítiques pujades pactades pels anys vinents no arribaran ni a cobrir la pujada de l’IPC d’enguany”.

Amb tot, la Intersindical s’ha mostrat oberta a continuar negociant amb Salut, tot i que ha advertit que si no hi ha avenços, lideraran un nou cicle de mobilitzacions. “Tenim una sanitat completament desbordada i tot el personal pateix el col·lapse i el desgast. Calen mesures urgents i contundents per salvar la sanitat pública catalana. La precarització constant i les males condicions laborals ens aboquen a l’absolut fracàs i totes les forces sindicals hem d’unir esforços o ens enfonsarem i això repercutirà en la qualitat assistencial”, expliquen des del sindicat en un comunicat.