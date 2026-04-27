El desplegament de mossos a les aules, una prova pilot que el Departament d’Educació pretén desplegar en alguns instituts per reduir la conflictivitat, ha encès la comunitat educativa a les portes d’un tercer trimestre carregat de noves vagues. El pla es desplegarà en 13 instituts, segons la informació avançada per El País, amb agents de paisà estables als centres, sense armes. Un “despropòsit”, segons la USTEC, sindicat majoritari, i altres organitzacions com la Intesindical i Professors de Secundària (Aspec), que també s’hi oposen. L’oposició política també se n’ha sorprès i lamenta les intencions d’un departament qüestionat, els darrers mesos, per bloquejar el diàleg amb els sindicats majoritaris en el marc de la negociació laboral.
La CUP va encara més enllà i ha presentat un requeriment formal de cessament al Govern. La formació anticapitalista entén que la Generalitat ha actuat per via de fet –és a dir, sense seguir els passos formals que requereix un pla d’aquesta magnitud– i activa així una fórmula legal perquè el Govern se’n desdigui en un termini màxim de deu dies. Aquest recurs permetria a la CUP saltar als tribunals si els departaments implicats en la mesura –Educació i, per extensió, també Interior– no fan marxa enrere. “Transcorregut el termini […] sense que s’hagi produït el cessament requerit, es procedirà a interposar recurs contenciós administratiu per via de fet, de conformitat amb l’article 30 de la LJCA”, adverteix el partit al final del recurs.
La formació independentista al·lega que l’executiu ha actuat “sense cobertura jurídica”. “No existeix cap norma amb rang legal o reglamentari que l’habiliti”, exposa el recurs. El pla, argumenta la CUP, no apareix al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), “requisit imprescindible per a la seva eficàcia i exigibilitat”, ni té “cap previsió en la legislació educativa vigent, ni en la normativa autonòmica ni en la bàsica estatal”.
Els anticapitalistes també acusen el departament d’actuar “sense cap mecanisme de participació” amb la comunitat educativa, tal com han exposat els sindicats els darrers dies. Professors de Secundària (Aspec), sindicat més gran entre els professionals de secundària, confirma a El Món que no han rebut informació al respecte, si bé especulen que “alguns directors” podrien haver-ho demanat, fent cas d’algunes informacions publicades. En tot cas, “qualsevol conflictivitat amb els docents no passa per posar policies a les escoles, sinó reforçar l’autoritat dels professors”, apunta Ignasi Fernández. El sindicat es queixa que el departament no els dona suport legal quan cal, cosa veuen contradictòria amb la mesura que ha transcendit. En tot cas, insisteixen que la polèmica posa de manifest “que hem tocat fons”.
La resta de sindicats tampoc s’hi han posat de cara. Des de la USTEC, principal sindicat del col·lectiu docent, també ha qüestionat la mesura. “La presència estable de mossos de paisà en centres de secundària no aborda les causes de fons de la conflictivitat i desvia el debat dels recursos que realment necessiten els centres”, ha apuntat en un comunicat. “Els policies ja van quan se’ls truca o van a algunes reunions de coordinació quan fa falta. Més enllà d’això, és un despropòsit i un malbaratar recursos”, es queixa Marc Martorell, de la Intersindical.
Primeres protestes als centres
Les assemblees de docents, que han guanyat protagonisme amb les vagues dels darrers mesos, també han generat mobilitzacions a les escoles. Les dues primeres a protestar són les comunitats educatives dels instituts Margarida Xirgu i de l’Eugeni d’Ors, tots dos a l’Hospitalet de Llobregat. Són dos dels centres escollits per iniciar la prova pilot. “És una mesura surrealista que ha generat molta indignació”, explica a aquest diari Xavi Vilanova, referent de la USTEC al municipi. El portaveu assegura que, en els darrers dos cursos, s’han reduït places d’integradors socials en mínim tres instituts de l’Hospitalet. “Necessitem més educadors i integradors socials, no agents a les escoles. És tot el contrari a allò que estem demanant”, es queixa.
La protesta, que s’ha convocat “de forma precipitada”, ha reunit prop de 130 persones, la majoria docents i alguns alumnes de l’institut Eugeni d’Ors. Una protesta que coincideix pràcticament en el temps amb l’anunci d’una nova onada de mobilitzacions per la negativa del departament a negociar a l’alça l’acord laboral signat amb la UGT i CCOO. Els quatre sindicats convocants –USTEC, Aspec, CGT i Intersindical– tenen previst anunciar noves protestes aquesta setmana després de rebre l’aval de la comunitat docent en una consulta la setmana passada.