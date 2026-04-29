Les entitats de l’educació s’uneixen contra els mossos als instituts

La decisió de permetre la presència de mossos als instituts de secundària continua acumulant detractors. Les principals entitats del món educatiu han unit forces per protestar contra aquesta mesura polèmica, tot exigint la retirada “immediata” d’un pla pilot que consideren que “estigmatitza” determinats centres educatius i el seu alumnat. Cal recordar que el Departament d’Educació va defensar aquest dimarts que “no hi ha un problema de seguretat ni convivència” a les escoles i que el pla pilot que s’ha iniciat en 14 instituts catalans es tracta d’una mesura “preventiva” i “voluntària”, que en cap cas “substituirà la tasca dels docents”, sinó que la “complementarà”.
En una roda de premsa conjunta recollida per l’ACN aquest dimecres, les plataformes ‘La Pública, l’Escola de Tothom’ i ‘Desmilitaritzem l’Educació’, que apleguen diverses entitats, han criticat els arguments del Departament per “justificar” el pla, tot assenyalant que ells només hi veuen “incoherències”. “No entenem la mesura, no entenem a què respon i ens preocupa molt […] No és una mesura sol·licitada per la comunitat educativa, al contrari, es demanen recursos socioeducatius i no de securització dels centres”, ha afirmat Jordi de Carreras, membre de ‘La Pública, l’Escola de Tothom’. Les agrupacions consideren que s’està donant una resposta “simple” a la realitat complexa dels centres sense anar a l’arrel del conflicte.
Sobre els arguments esgrimits pel Departament, assegurant que el pla respon a les demandes rebudes pels serveis territorials n’ha parlat Marc Plana, de l’Institut Margarida Xirgu, de l’Hospitalet de Llobregat, un dels centres que formen part de la iniciativa. “Els serveis territorials haurien d’estar al dia de les reclamacions i part d’aquestes reclamacions són la baixada de ràtios i l’augment dels recursos dels equips socials als instituts”, ha dit. Per la seva banda, Mar Hurtado, de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, creu que la violència als centres s’ha de gestionar “amb respostes pedagògiques”: “L’entrada de forces de seguretat als centres educatius pot tenir un efecte contrari al desitjat; l’alumnat pot deixar de percebre l’institut com un espai protector per veure’s assenyalat”.
Crida a un rebuig unitari a la mesura
Totes les plataformes coincideixen a denunciar la “improvisació” amb la qual a parer seu està actuant la Generalitat, la manca d’informació i que el procediment hagi estat “absolutament opac”. També han parlat d’una decisió presa “de forma unilateral” i sense comptar amb la veu dels docents. En aquest sentit, les entitats han animat a tots els centres que es puguin veure implicats en el pla pilot a organitzar claustres per debatre sobre la mesura i rebutjar-la.