La presència polèmica de mossos als instituts de secundària serà “voluntària” –per part dels centres– i en cap cas “substituirà la tasca dels docents”, sinó que la “complementarà”. És la defensa que el Departament d’Educació fa de la prova pilot que s’ha iniciat en 14 instituts catalans després de les crítiques rebudes per diferents sectors de la comunitat educativa, amb els sindicats de docents al capdavant. “Estem una fase molt embrionària”, ha remarcat aquesta tarda la consellera del ram, Esther Niubó. El departament assegura que “no hi ha un problema de seguretat ni convivència” a les escoles, però defensa igualment la presència dels agents com a mesura “preventiva”.
“Es tracta d’un canvi d’enfocament: passem d’un escenari en què els agents s’incorporaven quan hi havia un conflicte a un moment de prevenció. Es tracta de prevenir l’esclat dels conflictes”, ha argumentat Niubó. Segons la conselleria, la prova pilot s’engega a partir d’una petició d’algunes escoles del Baix Llobregat i ha començat a implementar-se en una quinzena centres de sis àrees educatives. El mosso, segons detallen des del departament, tindrà unes tasques assignades, si bé les direccions tindran “flexibilitat” per adaptar-les a les seves necessitats. En aquests moments s’han assignat sis agents als centres escollits, tots ells amb formació sobre mediació i contacte amb el territori, assegura el departament.
Des del departament mantenen que encara és aviat per fixar el paper concret de cada agent, si bé nega que tinguin un paper punitiu; no entrarà a les aules, no anirà armat ni uniformat, i la seva tasca serà d’acompanyament al personal docent. Ara bé, tot i concretar que els professors continuaran sent els encarregats de conduir un conflicte a les classes, la consellera Niubó ha remarcat que “ara el docent tindrà una eina més” per a la resolució de conflictes. “Són figures que no s’han de menysprear, amb un coneixement comunitari i del territori extens”, defensen els equips d’Educació davant les veus crítiques, que aposten perquè aquesta tasca l’assumeixin educadors socials.
“Els agents tindran funcions genèriques i cada cas s’adaptarà a la manera de treballar de cada centre, que són diferents. No és el mateix centres que tenen educadors i integradors que no d’altres que no en tinguin”, concreten altres fonts del departament. En aquest sentit, Educació confirma que alguns instituts que han entrat al pla no tenen aquesta figura de l’educador social, que també acostuma a tenir coneixements de mediació.
El departament al·lega que el set de cada deu sistemes educatius enquestats el 2022 per l’Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE), l’organisme encarregat de les proves PISA, van declarar que col·laboraven amb la policia. En aquest sentit, insisteixen que aquesta col·laboració ja es fa a Catalunya, si bé més aviat amb agents locals i en casos puntuals.
El pla serà sempre “optatiu”
La consellera Niubó ha remarcat que les direccions de totes les escoles que formen el pla han volgut participar-hi i que tenen altres que estan interessades. En tot cas, el programa pilot “no s’ha imposat” a cap centre i la vocació, un cop sigui examinat, és que el programa sigui “voluntari”. Des del departament també remarquen que els centres escollits formen part d’una mostra i que no s’han escollit en funció de les enquestes internes de conflictivitat, sinó de les valoracions que arriben als serveis territorials del departament.
El pla va començar a treballar-se el febrer d’aquest any, amb reunions entre els departaments d’Educació i Interior. L’abril següent es va fer una primera reunió amb els centres de la prova i a final de curs –juliol de 2026– es farà la primera avaluació. La intenció és fer-ne una segona avaluació a final del primer trimestre del 2027, un cop s’hagi concretat i activat amb més profunditat el paper d’aquests mossos.