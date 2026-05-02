Es disparen els casos d’assetjament a les escoles i instituts catalans

Els casos d’assetjament escolar han patit un repunt important aquest curs. Així ho indiquen les darreres dades facilitades pel Departament d’Educació, que eleven la xifra del nombre de possibles episodis detectats a 1.865. Aquest registre supera fins al mes de maig els 1.706 casos que es van identificar durant tot el curs passat, tal com recull l’ACN.
Cal recordar que fins ara Educació havia informat que entre setembre i principis de novembre s’havien registrat 482 possibles casos d’assetjament escolar. El departament va confirmar el curs passat que havia detectat 1.333 possibles casos, coincidint amb la commemoració del Dia Internacional contra l’Assetjament Escolar que enguany se celebra aquest dissabte.
Tots els casos que es detecten i es confirmen es comptabilitzen al Registre de Violències cap a l’Alumnat (REVA), que es va començar a implantar el curs passat. També el curs passat va impulsar el programa ‘#aquíproubiullying’, al que aquest curs s’han incorporat 14 centres nous i que arriba ja a 294 escoles i instituts. Sumar-se al curs implica formació per al claustre.
Què hem de fer si es detecta un cas?
En cas que detectem un possible cas d’assetjament o en tinguem sospites fundades, es pot demanar ajuda a la Unitat de Suport a l’Alumnat en situació de Violència (USAV), un servei de la conselleria a disposició de centres, famílies i alumnes. Les funcions de la USAV són atendre situacions de violència o demandes d’informació i orientació en aquest àmbit, assessorar i acompanyar les direccions dels centres i la resta de professionals per activar els protocols i prendre les decisions que s’escaiguin davant d’un possible cas, fer seguiment dels casos detectats i registrar-los, entre d’altres.
Polèmica per la presència de mossos a escoles
Aquestes darreres dades sobre assetjament escolar es fan públiques en ple moment d’efervescència per la decisió polèmica d’Educació de permetre la presència de mossos als instituts de secundària. L’administració defensa aquest que “no hi ha un problema de seguretat ni convivència” a les escoles i que el pla pilot que s’ha iniciat en 14 instituts catalans es tracta d’una mesura “preventiva” i “voluntària”, que en cap cas “substituirà la tasca dels docents”, sinó que la “complementarà”.
Les principals entitats del món educatiu ja han unit forces per protestar contra aquesta mesura polèmica, tot exigint la retirada “immediata” d’un pla pilot que consideren que “estigmatitza” determinats centres educatius i el seu alumnat. També s’hi han posicionat en contra tant a Federació de Famílies d’Alumnes (aFFa) com l’Associació de Directius de l’Escola Pública.