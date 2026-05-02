Se disparan los casos de acoso en las escuelas e institutos catalanes

Los casos de acoso escolar han experimentado un repunte importante este curso. Así lo indican los últimos datos facilitados por el Departamento de Educación, que elevan la cifra del número de posibles episodios detectados a 1.865. Este registro supera hasta el mes de mayo los 1.706 casos que se identificaron durante todo el curso pasado, tal como recoge la ACN.

Es importante recordar que hasta ahora Educación había informado que entre septiembre y principios de noviembre se habían registrado 482 posibles casos de acoso escolar. El departamento confirmó el curso pasado que había detectado 1.333 posibles casos, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional contra el Acoso Escolar que este año se celebra este sábado.

Todos los casos que se detectan y se confirman se contabilizan en el Registro de Violencias hacia el Alumnado (REVA), que se comenzó a implantar el curso pasado. También el curso pasado se impulsó el programa ‘#aquíproubiullying’, al que este curso se han incorporado 14 centros nuevos y que ya llega a 294 escuelas e institutos. Unirse al curso implica formación para el claustro.

¿Qué debemos hacer si se detecta un caso?

En caso de que detectemos un posible caso de acoso o tengamos sospechas fundadas, se puede pedir ayuda a la Unidad de Soporte al Alumnado en situación de Violencia (USAV), un servicio de la consejería a disposición de centros, familias y alumnos. Las funciones de la USAV son atender situaciones de violencia o demandas de información y orientación en este ámbito, asesorar y acompañar las direcciones de los centros y el resto de profesionales para activar los protocolos y tomar las decisiones que correspondan ante un posible caso, hacer seguimiento de los casos detectados y registrarlos, entre otros.

Polémica por la presencia de mossos en escuelas

Estos últimos datos sobre acoso escolar se hacen públicos en pleno momento de efervescencia por la decisión polémica de Educación de permitir la presencia de mossos en los institutos de secundaria. La administración defiende que “no hay un problema de seguridad ni convivencia” en las escuelas y que el plan piloto que se ha iniciado en 14 institutos catalanes es una medida “preventiva” y “voluntaria”, que en ningún caso “sustituirá la tarea de los docentes”, sino que la “complementará”.

Las principales entidades del mundo educativo ya han unido fuerzas para protestar contra esta medida polémica, exigiendo la retirada “inmediata” de un plan piloto que consideran que “estigmatiza” determinados centros educativos y su alumnado. También se han posicionado en contra tanto la Federación de Familias de Alumnos (aFFa) como la Asociación de Directivos de la Escuela Pública.