El ple de l’Hospitalet de Llobregat ha aprovat, amb l’abstenció del PSC, una moció que insta la Generalitat de Catalunya a “millorar les condicions laborals” dels docents d’acord “amb els sindicats representatius de les taules de negociació”. El text dona suport a les reivindicacions del sector i planteja avenços en la recuperació del poder adquisitiu, la millora salarial i el reconeixement de les tasques docents. Els socialistes, liderats a l’Hospitalet per l’alcalde, David Quirós, tenen 13 dels 27 regidors del consell plenari i la seva abstenció ha estat definitiva perquè el manifest hagi tirat endavant.
L’executiu socialista de la ciutat ha admès que les condicions dels professionals educatius “són molt millorables”, malgrat que situa l’acord de mínims amb UGT i CCOO com un “primer pas”. “Valoro positivament que des del Govern s’hagi començat a treballar“, ha apuntat Quirós en referència a aquest pacte. “Sé que la USTEC no hi està d’acord, però com a mínim tenim un acord. Si és millorable, o si al final s’hi poden sumar la majoria dels docents, serà un primer pas per revertir la situació”, ha indicat durant el debat.
“És tan lícit plantejar que les millores no són suficients com celebrar que l’acord fa passes importantíssimes”, ha afegit la regidora d’Educació, Cristina Santón, que emmarcat la “reobertura” del diàleg del Govern amb els docents en el marc de les “moltes reivindicacions” que hi ha hagut aquestes setmanes.
Sobre les protestes, l’alcalde Quirós també ha afegit que “és el moment de garantir les millores professionals i laborals, però també els recursos necessaris per atendre tota la diversitat que tenen els nostres alumnes”. En aquest sentit, el prec també insta el Govern a “reforçar de forma prioritària” els recursos als centres de l’Hospitalet de Llobregat, la segona ciutat més poblada de Catalunya. “Especialment en la reducció de ràtios, l’increment de plantilles docents i de personal d’atenció educativa”, remarca el text. “La realitat de l’Hospitalet requereix una visió singular –ha remarcat l’alcalde– i així li vam expressar a la consellera Simó (ERC) i ara també a Niubó (PSC)”.
El text aprovat, elaborat per la USTEC i presentat per ERC i els Comuns al ple, també reclama a l’executiu municipal que “rectifiqui” i destini un solar cedit per la Generalitat “a espai exclusivament escolar”. També exigeix la construcció d’un nou centre educatiu a la ciutat. “Som conscients de la situació de la ciutat”, ha conclòs l’alcalde, resumint tot plegat. El PP també s’hi ha sumat i Vox ha optat per l’abstenció.
La segona ciutat més gran de Catalunya
Des del sindicat USTEC, que lidera les protestes per reobrir les negociacions amb el departament, han remarcat l’abstenció del PSC en el ple de l’Hospitalet, sense la qual no s’hauria aprovat el text, i celebren el posicionament favorable de la segona ciutat més gran del país. “Entenem aquest moviment com una esmena a l’acord del govern amb CCOO i UGT i un primer pas cap a la reobertura de les negociacions”, sentencien des de la USTEC.
David Juan, representant sindical al municipi, ha defensat el text davant dels regidors. “La legitimitat de les nostres reivindicacions a l’Hospitalet és absoluta; el 70% del professorat ha signat el manifest”, ha apuntat des del faristol. “No volem un acord que rebutja la majoria de docents de Catalunya”, ha apuntat, deixant clar el sentit de la moció.
Els docents de l’Hospitalet van mobilitzar-se dilluns i divendres de la setmana passada en contra de l’acord del departament amb CCOO i UGT. Fins i tot, alguns mestres van avançar la vaga de divendres, quedant-se a dormir dijous a l’escola Rubió i Ors. En el marc d’aquella tancada, Xavier Vilanova, docent i delegat sindical, ja apuntava a El Món la realitat del municipi. “Som una ciutat amb molts centres de màxima complexitat, perquè hi ha moltes famílies amb una situació socioeconòmica precària, perquè hi ha molts nouvinguts. Falten escoles i les ràtios són altes, per tant, elles també noten els problemes”, resumia el docent.
Quatre sindicats, entre ells la USTEC, amenacen de repetir amb les vagues de la setmana passada al tercer trimestre si el departament no desencalla abans la negociació. Demanen anar més enllà del pacte fins ara aconseguit per Educació amb la UGT i CCOO, que sumen el 23% de representació sindical.