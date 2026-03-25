El pleno de Hospitalet de Llobregat ha aprobado, con la abstención del PSC, una moción que insta a la Generalitat de Cataluña a “mejorar las condiciones laborales” de los docentes de acuerdo “con los sindicatos representativos de las mesas de negociación”. El texto apoya las reivindicaciones del sector y plantea avances en la recuperación del poder adquisitivo, la mejora salarial y el reconocimiento de las tareas docentes. Los socialistas, liderados en Hospitalet por el alcalde, David Quirós, tienen 13 de los 27 concejales del consejo plenario y su abstención ha sido decisiva para que el manifiesto haya salido adelante.

El ejecutivo socialista de la ciudad ha admitido que las condiciones de los profesionales educativos “son muy mejorables”, aunque sitúa el acuerdo de mínimos con UGT y CCOO como un “primer paso”. “Valoro positivamente que desde el Gobierno se haya comenzado a trabajar«, apuntó Quirós en referencia a este pacto. «Sé que la USTEC no está de acuerdo, pero al menos tenemos un acuerdo. Si es mejorable, o si al final se pueden sumar la mayoría de los docentes, será un primer paso para revertir la situación”, indicó durante el debate.

“Es tan lícito plantear que las mejoras no son suficientes como celebrar que el acuerdo da pasos importantísimos”, agregó la concejala de Educación, Cristina Santón, que enmarcó la “reapertura” del diálogo del Gobierno con los docentes en el marco de las “muchas reivindicaciones” que ha habido estas semanas.

El alcalde de l’Hospitalet, David Quirós (PSC), con el presidente Salvador Illa | David Zorrakino / Europa Press

Sobre las protestas, el alcalde Quirós también ha añadido que “es el momento de garantizar las mejoras profesionales y laborales, pero también los recursos necesarios para atender toda la diversidad que tienen nuestros alumnos”. En este sentido, el ruego también insta al Gobierno a “reforzar de forma prioritaria” los recursos en los centros de Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad más poblada de Cataluña. “Especialmente en la reducción de ratios, el incremento de plantillas docentes y de personal de atención educativa”, remarca el texto. “La realidad de Hospitalet requiere una visión singular –ha remarcado el alcalde– y así se lo expresamos a la consejera Simó (ERC) y ahora también a Niubó (PSC)”.

El texto aprobado, elaborado por la USTEC y presentado por ERC y los Comuns en el pleno, también reclama al ejecutivo municipal que “rectifique” y destine un solar cedido por la Generalitat “a espacio exclusivamente escolar”. También exige la construcción de un nuevo centro educativo en la ciudad. “Somos conscientes de la situación de la ciudad”, ha concluido el alcalde, resumiendo todo. El PP también se ha sumado y Vox ha optado por la abstención.

La segunda ciudad más grande de Cataluña

Desde el sindicato USTEC, que lidera las protestas para reabrir las negociaciones con el departamento, han remarcado la abstención del PSC en el pleno de Hospitalet, sin la cual no se habría aprobado el texto, y celebran el posicionamiento favorable de la segunda ciudad más grande del país. “Entendemos este movimiento como una enmienda al acuerdo del gobierno con CCOO y UGT y un primer paso hacia la reapertura de las negociaciones”, sentencian desde la USTEC.

David Juan, representante sindical en el municipio, ha defendido el texto ante los concejales. “La legitimidad de nuestras reivindicaciones en Hospitalet es absoluta; el 70% del profesorado ha firmado el manifiesto”, apuntó desde el atril. “No queremos un acuerdo que rechaza la mayoría de docentes de Cataluña”, apuntó, dejando claro el sentido de la moción.

Los docentes de Hospitalet se movilizaron el lunes y el viernes de la semana pasada en contra del acuerdo del departamento con CCOO y UGT. Incluso, algunos maestros adelantaron la huelga del viernes, quedándose a dormir el jueves en la escuela Rubió i Ors. En el marco de aquel encierro, Xavier Vilanova, docente y delegado sindical, ya apuntaba a El Món la realidad del municipio. “Somos una ciudad con muchos centros de máxima complejidad, porque hay muchas familias con una situación socioeconómica precaria, porque hay muchos recién llegados. Faltan escuelas y las ratios son altas, por lo tanto, ellas también notan los problemas”, resumía el docente.

Cuatro sindicatos, entre ellos la USTEC, amenazan con repetir las huelgas de la semana pasada en el tercer trimestre si el departamento no desbloquea antes la negociación. Piden ir más allá del pacto hasta ahora logrado por Educación con la UGT y CCOO, que suman el 23% de representación sindical.