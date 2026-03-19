Maestros de Hospitalet de Llobregat han decidido sumarse a los encierros que protagonizaron diferentes escuelas e institutos durante el paro del pasado mes de febrero. La asamblea de docentes del municipio, que reúne a las agrupaciones de maestros de cada escuela, ha decidido adelantar un día la jornada reivindicativa, con actividades y talleres esta tarde en la escuela Rubió i Ors. “Es una manera de visibilizar y compartir nuestras preocupaciones con las familias y el resto de vecinos de los barrios”, explica a El Món Xavier Vilanova, representante sindical de USTEC en la zona. La intención es terminar con una barbacoa y algunos docentes han decidido quedarse a pasar la noche. Los docentes harán huelga este viernes en todo el país tras cinco paros por territorios. Las escuelas del área metropolitana se detuvieron el lunes.

La tarde comienza con una chocolatada, actividades deportivas y termina con una cena a las diez de la noche. “Es una manera de prepararse y compartir que, aquí en Hospitalet, no habíamos hecho hasta ahora. Pero en otras ciudades ha tenido éxito y esta vez hemos decidido unirnos”, comenta Vilanova. Los docentes tienen previsto celebrar una última asamblea para organizar las acciones de este viernes, en la que prevén ejecutar diferentes piquetes y participar en una marcha entre Francesc Macià y la plaza de Tetuán, el punto de encuentro de la manifestación convocada por los sindicatos. La intención es encontrarse con diferentes autobuses que vienen de otros territorios para poner rumbo a la manifestación central. “Aquí en Hospitalet, como mínimo, no se veía una movilización tan grande desde las protestas de los años 80. Creo que estamos en condiciones de superar incluso la protesta del pasado febrero”, apunta Vilanova, optimista.

Encierro en la escuela Rubió i Ors de Hospitalet de Llobregat / Cedida a El Món

Los maestros, que han dado el paso de compartir las protestas con las familias, celebran la “buena acogida” que ha habido al otro lado. “Hospitalet es una ciudad con muchos centros de máxima complejidad, porque hay muchas familias con una situación socioeconómica precaria, porque hay muchos recién llegados. Faltan escuelas y las ratios son altas, por lo tanto, ellas también notan los problemas”, remarca Vilanova.

Otros encierros

La imagen de esta noche en Hospitalet es similar a la que se vivió la noche del martes en el Instituto Barri Besòs de Barcelona. Una quincena de docentes decidieron pasar la noche en la escuela tras una asamblea convocada para decidir qué acciones se harían este viernes. Al día siguiente, el encierro se produjo en los Servicios Territoriales de la Cataluña Central. Una veintena de personas ocuparon la sede del Gobierno en el territorio tras reunirse, de forma improvisada, con la directora de los servicios territoriales de Educación y Formación Profesional, Saray Gómez. Según explicaron los sindicatos a este diario, la intención era arrancar un compromiso del ejecutivo que abriría conversaciones, un aspecto que el Gobierno ya ha descartado públicamente.

📢 Este jueves 19 te esperamos en Rubió i Ors!



🎓 Tarde, actividades educativas

🤝 Tarde-noche, encuentro de personal educativo +asamblea,+ cena y

🌙 Encierro



☕🍫 Y al día siguiente… una chocolatada para empezar el día con



👉 Anímate y apúntate escaneando el QR del cartel. ¡Te esperamos! pic.twitter.com/FcsZp4tDWB — Assemblea Educativa L’H (@AssembleaLH) March 18, 2026

La huelga unitaria de este viernes cierra cinco días de protestas que los cuatro sindicatos contrarios al acuerdo del Gobierno con una minoría sindical –USTEC, Aspec, CGT e Intersindical– han organizado por territorios. Una manifestación multitudinaria –25.000 personas, según los sindicatos; 8.000 según la Urbana– dio el pistoletazo de salida en Barcelona. Imagen que se ha repetido el martes en Tortosa y Tarragona, el miércoles en Lleida y Manresa y el jueves en Mataró, Granollers, Sabadell y Girona. “Hemos organizado cortes de carretera, acciones de protesta frente a los servicios territoriales, concentraciones, ocupaciones, representaciones y escenificaciones, talleres de pancartas… Con un apoyo claro de la sociedad que no entiende, como tampoco entendemos nosotros, que el Gobierno no se siente a negociar”, ha resumido la USTEC en un comunicado.

En definitiva, los sindicatos califican de “éxito rotundo” las huelgas territoriales y ponen toda la carne en el asador en la manifestación de este viernes, que coincidirá con otra convocatoria paralela de los médicos. Los sindicatos sitúan el seguimiento de la huelga alrededor del 65% en todo el territorio, cifras que Educación ha rebajado entre el 30 y el 40% en función de la zona.