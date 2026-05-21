Nueva protesta de los maestros catalanes, ahora en Tortosa. Un millar de docentes se ha manifestado este jueves en la capital de la comarca del Baix Ebre. La movilización ha tenido lugar en las calles del municipio y ha terminado con la irrupción en el Ayuntamiento de Tortosa, en el cual el teniente de alcaldía Jordi Jordan les ha dado apoyo y se ha comprometido a trasladar las reivindicaciones al equipo de gobierno.

Como en el resto de Cataluña, las protestas de los docentes han sido para reclamar mejoras laborales y más recursos para las aulas. Después de estar gritando y manifestándose en las puertas y en el interior del consistorio, representantes de los sindicatos se han reunido con el equipo del gobierno de izquierdas, que tiene como alcaldesa a Mar Lleixà (ERC).

Tal como detalla una información de la ACN, los docentes se han encontrado con Jordan, quien se ha comprometido a defender las reivindicaciones ante los responsables de sus formaciones políticas, en el Parlamento y en el Gobierno. Según Pau Ureña, portavoz del sindicato USTEC en las Tierras del Ebro, el seguimiento en estas comarcas durante la jornada de huelga ha oscilado entre el 60 y el 65%.

Manifestación de maestros en Tortosa, este jueves / ACN-Anna Ferràs

Nueva reunión de los sindicatos con el Gobierno

La protesta coincide con una nueva reunión de los sindicatos, con la USTEC a la cabeza, con el departamento de Educación de la consejera Esther Niubó, prevista para este jueves por la tarde. Antes de entrar, los docentes han dado a conocer su contraoferta. USTEC, Profesores de Secundaria y CGT han planteado una mejora salarial progresiva, a través de un complemento universal para todo el colectivo, equivalente a 478 euros para el cuerpo de maestros y 544 euros para los profesores de secundaria hasta 2029. Los docentes proponen incrementar sus salarios unos 150 euros mensuales en 2026 –el pacto actual con la UGT y CCOO los sube unos 60 euros– y cerca de medio millar en 2029.

También han puesto sobre la mesa establecer un acuerdo de aumento de plantillas que permita alcanzar inicialmente 6.500 nuevas dotaciones, así como una revisión de ratios y un compromiso de no hacer ningún cierre en la escuela pública.