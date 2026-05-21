El sindicato Profesores de Secundaria (aspec), el único que descartó reanudar las negociaciones con Educación este miércoles, ha decidido continuar fuera de la mesa sectorial. La organización, la segunda con más representación entre el colectivo, considera una “tomadura de pelo” la propuesta inicial que les hizo llegar el departamento e insiste en reconducir el marco negociador para volver a sentarse con el departamento. El sindicato, que ha hecho llegar sus peticiones al departamento, no participará así de la reunión de esta tarde. El resto de organizaciones sí participarán en unas conversaciones que ayer dieron “pequeños pasos” hacia un posible acuerdo, fijando un nuevo calendario negociador.

En cualquier caso, entre múltiples cuestiones, aspec lamenta que el departamento no abra la puerta a hablar de nuevas plazas para catedráticos ni tampoco a cambiar aspectos clave del currículo, dos reclamaciones importantes de los docentes de secundaria. “Cuando la consejera [de Educación, Esther Niubó] acepte este marco de negociación, nosotros nos sentaremos”, reafirmó esta mañana el secretario general del sindicato, Ignasi Fernández, en declaraciones a El Món. En un comunicado previo, la organización ha acusado a Niubó de “no estar a la altura” y ha exigido al presidente Salvador Illa que lidere la negociación: “La consejera no ha estado a la altura del momento histórico. Por este motivo, exigimos formalmente la dimisión, o en su lugar la destitución de Niubó y que el presidente de la Generalitat se haga cargo”.

📢 La proposta del Departament és una nova presa de pèl: exigim formalment la dimissió de la consellera Niubó



La proposta que ens ha enviat el Departament com a base per a la “negociació” és una presa de pèl insultant. No només en el marc del contingut que es proposa, també en… pic.twitter.com/ZEqLRuUkwX — Professors de Secundària (aspepc•sps) (@sindicat) May 19, 2026

“Hay unidad sindical”

La ausencia de Profesores de Secundaria en la mesa no ha roto la unidad sindical, insisten desde la organización, que se mantiene al lado del resto de sindicatos críticos en el marco de las huelgas convocadas este trimestre. “Hay unidad”, ha insistido Fernández al ser preguntado por la asistencia de otros sindicatos a la mesa. Tampoco lo ven como una división el resto de organizaciones, que “entienden” la postura de aspec porque la oferta inicial del departamento era “insuficiente”. “A nosotros también nos costó mucho tomar la decisión”, ha dicho la portavoz de la CGT, Laura Gené, en las últimas horas.

El sindicato mayoritario USTEC sí ha vuelto a la mesa, insistiendo en el incremento salarial como una cuestión primordial que se continuará negociando este mismo miércoles. Le acompañan, además de la CGT, miembros de la Intersindical, que forman parte del comité de huelga, pero no de la mesa; en cualquier caso, asisten invitados por la USTEC. Las conversaciones se reanudan este jueves y continuarán el viernes por la mañana, si no hay antes un acuerdo. La UGT y CCOO, que el pasado febrero firmaron el polémico pacto con el departamento, también asisten.