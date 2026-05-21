El sindicat Professors de Secundària (aspec), l’únic que va descartar reprendre les negociacions amb Educació aquest dimecres, ha decidit continuar fora de la mesa sectorial. L’organització, la segona amb més representació entre el col·lectiu, veu una “presa de pèl” la proposta inicial que els va fer arribar el departament i insisteix a reconduir el marc negociador per tornar a seure amb el departament. El sindicat, que ha fet arribar les seves peticions al departament, no participarà així de la reunió d’aquesta tarda. La resta d’organitzacions sí que participaran d’unes converses que ahir van fer “pasos petits” cap a un possible acord, fixant un nou calendari negociador.
En tot cas, entre múltiples qüestiones, l’aspec lamenta que el departament no obre la porta a parlar de noves places per a catedràtics ni tampoc a canviar aspectes clau del currículum, dues reclamacions importants dels docents de secundària. “Quan la consellera [d’Educació, Esther Niubó] accepti aquest marc de negociació, nosaltres hi seurem”, ha reafirmat aquest matí el secretari general del sindicat, Ignasi Fernández, en declaracions a El Món. En un comunicat previ, l’organització ha acusat Niubó de “no estar a l’altura” i ha exigit al president Salvador Illa que lideri la negociació: “La consellera no ha estat a l’altura del moment històric. Per aquest motiu, exigim formalment la dimissió, o en el seu lloc la destitució de Niubó i que el president de la Generalitat se’n faci càrrec”.
📢 La proposta del Departament és una nova presa de pèl: exigim formalment la dimissió de la consellera Niubó— Professors de Secundària (aspepc•sps) (@sindicat) May 19, 2026
“Hi ha unitat sindical”
L’absència de Professors de Secundària a la mesa no ha trencat la unitat sindical, insisteixen des de l’organització, que es manté al costat de la resta de sindicats crítics en el marc de les vagues convocades aquest trimestre. “Hi ha unitat”, ha insistit Fernández preguntat per l’assistència d’altres sindicats a la mesa. Tampoc ho veuen com una divisió la resta d’organitzacions, que “entenen” la postura d’aspec perquè l’oferta inicial del departament era “insuficient”. “A nosaltres també ens va costar molt prendre la decisió”, ha dit la portaveu de la CGT, Laura Gené, en els darreres hores.
El sindicat majoritari USTEC sí que ha tornat a la mesa, insistint en l’increment salarial com una qüestió primordial que es continuarà negociant aquest mateix dimecres. L’acompanyen, a més de la CGT, membres de la Intersindical, que formen part del comitè de vaga, però no de la mesa; en tot cas, hi assisteixen convidats per la USTEC. Les converses es reprenen aquest dijous i continuaran divendres al matí, si no hi ha abans un acord. La UGT i CCOO, que el febrer passat van signar el polèmic pacte amb el departament, també hi assisteixen.