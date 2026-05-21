Los sindicatos USTEC, Profesores de Secundaria y la CGT han presentado al Departamento de Educación una nueva contraoferta salarial que supera los complementos de tutoría como marco negociador –tal como proponía el Gobierno– y apuesta por un “complemento universal” que se aplique “a todo el colectivo”. Los sindicatos exigen un incremento mensual del 6% el próximo año y del 4% los tres cursos siguientes. Es decir, los docentes proponen incrementar sus salarios unos 150 euros mensuales en 2026 –el pacto actual con la UGT y CCOO los sube unos 60 euros– y cerca de medio millar en 2029. Concretamente, hablan de un marco negociador que alcanza hasta los 478 euros en el caso de los maestros y 544 en los profesores. Las cifras casi triplican los 200 que fijaba el pacto actual.

El documento, que se debatirá en la reunión que está ahora en marcha, también pide el “reconocimiento” de la deuda e incrementar un 30% los primeros estadios, un complemento que reciben los docentes ligado a la experiencia y a la formación continua. Los estadios, que se pueden solicitar un máximo de cinco veces durante toda la carrera profesional, es uno de los requisitos que también ponía sobre la mesa Profesores de Secundaria, que también firma la contraoferta a pesar de que se ha ausentado novament de la reunión.

En un comunicado, la UGT también ha exigido que “cualquier avance en materia retributiva debe priorizar el retorno de la deuda de los estadios”. La organización, que en febrero pasado cerró junto con CCOO un acuerdo con el Gobierno, ha cuestionado que las demandas de los sindicatos críticos “están recogidas” en el acuerdo actual.

Reunión de la Mesa Sectorial de Educación con la consejera Niubó | Maria Belmez (ACN)

Más allá del incremento del complemento autonómico y de los estadios, los sindicatos convocantes de las huelgas también han reclamado que se paguen las horas extra y un plus de nocturnidad durante las colonias escolares, así como una compensación horaria.

Más dotaciones de docentes

Sobre las ratios, que también están en el centro de la conversación durante las manifestaciones, los sindicatos exigen un compromiso claro a la Generalitat según “no cerrará” ningún aula en la escuela pública. Las organizaciones exigen al mismo tiempo un acuerdo de aumento de plantillas “que permita alcanzar inicialmente 6.400 nuevas dotaciones”. En estos momentos, el acuerdo vigente habla de 2.405 efectivos más.

El documento también reclama la convocatoria “suficiente y estable” de cátedras, una de las principales peticiones de los docentes de secundaria, y una “mejora del complemento de los coordinadores digitales”. El documento también establece la necesidad de “detener la reforma del currículo de bachillerato”, eliminando la idea de una fusión de asignaturas de ciencias.