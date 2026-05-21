Els sindicats USTEC, Professors de Secundària i la CGT han presentat al Departament d’Educació una nova contraoferta salarial que supera els complements de tutoria com a marc negociador –tal com proposava el Govern– i aposta per un “complement universal” que s’apliqui “a tot el col·lectiu”. Els sindicats exigeixen un increment mensual del 6% l’any vinent i del 4% els tres cursos següents. És a dir, els docents proposen incrementar els seus salaris uns 150 euros mensuals el 2026 –el pacte actual amb la UGT i CCOO els apuja uns 60 euros– i prop de mig miler el 2029. Concretament, parlen d’un marc negociador que arriba fins als 478 euros en el cas dels mestres i als 544 en els professors. Les xifres gairebé tripliquen els 200 que fixava el pacte actual.
El document, que es debatrà en la reunió que hi ha ara en marxa, també demana el “reconeixement” del deute i incrementar un 30% els primers estadis, un complement que reben els docents lligat a l’experiència i a la formació continuada. Els estadis, que es poden demanar un màxim de cinc vegades durant tota la carrera professional, és un dels requisits que també posava sobre la taula Professors de Secundària, que també signa la contraoferta malgrat que s’ha absentat novament de la reunió.
En un comunicat, la UGT també ha exigit que “qualsevol pas endavant en matèria retributiva ha de prioritzar el retorn del deute dels estadis”. L’organització, que el febrer passat va tancar juntament amb CCOO un acord amb el Govern, ha qüestionat que les demandes dels sindicats crítics “estan recollides” en l’acord actual.
Més enllà de l’increment del complement autonòmic i dels estadis, els sindicats convocants de les vagues també han reclamat que es paguin les hores extra i un plus de nocturnitat durant les colònies escolars, així com una compensació horària.
Més dotacions de docents
Sobre les ràtios, que també estan en el centre de la conversa durant les manifestacions, els sindicats exigeixen un compromís clar a la Generalitat segons “no tancarà” cap aula a l’escola pública. Les organitzacions exigeixen alhora un acord d’augment de plantilles “que permeti assolir inicialment 6.400 noves dotacions”. En aquests moments, l’acord vigent parla de 2.405 efectius més.
El document també reclama la convocatòria “suficient i estable” de càtedres, una de les principals peticions dels docents de secundària, i una “millora del complement dels coordinadors digitals”. El document també estableix la necessitat d’“aturar la reforma del currículum de batxillerat”, eliminant la idea d’una fusió d’assignatures de ciències.