El Govern de la Generalitat de Catalunya ha obert la porta a tornar a negociar els pressupostos per poder donar-hi cabuda a un hipotètic acord amb els docents. En roda de premsa la consellera d’Economia i Finances ha explicat els acords entre ERC, els Comuns i l’executiu català per aprovar els comptes catalans i ha assenyalat que aquests es podrien “revisar” per poder fer cabre uns nous acords amb els docents que permetin desbloquejar la crisi educativa.
Segons Romero els acords amb ERC i els Comuns es poden revisar perquè tant la formació republicana com la de Jéssica Albiach han tingut gran “generositat i responsabilitat” amb el Govern i han obert la porta a “replantejar” algun dels acords existents si s’han de destinar “recursos” per poder posar fi a la crisi educativa i tancar un pacte amb els docents que aixequi la vaga. Malgrat tot, en declaracions recollides per l’ACN, la consellera no ha volgut fer volar coloms i ha demanat “prudència” tot i que ha admès que a tots els actors implicats en la firma dels pressupostos els “preocupa” la situació a l’educació però demana no posar pressió i que la negociació entre la conselleria i els docents “segueixi el seu curs”.
Romero treu pit de l’acord amb ERC i els Comuns
Catalunya tornarà a tenir pressupostos aquest 2026 després que els anteriors comptes catalans presentats per l’executiu de Salvador Illa fracassessin. Uns pressupostos que segons la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, són la demostració de “l’estabilitat de la majoria progressista”. Romero ha celebrat els acords assolits amb els socis d’investidura del president de la Generalitat, Salvador Illa, i ha assegurat que aquesta entesa entre els tres partits polítics fa que “el país avanci i millori” i es pugui llançar “un missatge esperançador i de certeses”. “Ha costat, ha estat una negociació exigent, però permetrà encarar els reptes i oportunitats que tenim a Catalunya”, ha conclòs la titular d’economia.
Sobre el futur dels pressupostos Romero ha destacat que el Govern ha convocat un Consell Executiu extraordinari per aprovar els pressupostos aquest divendres 22 de maig a les nou del matí i a les deu serà la mateixa consellera la que presentarà els comptes catalans al Parlament i s’iniciarà la tramitació d’aquests.