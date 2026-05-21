El Govern de la Generalitat de Catalunya ha abierto la puerta a volver a negociar los presupuestos para poder dar cabida a un hipotético acuerdo con los docentes. En rueda de prensa, la consejera de Economía y Finanzas ha explicado los acuerdos entre ERC, los Comuns y el ejecutivo catalán para aprobar las cuentas catalanas y ha señalado que estos se podrían «revisar» para poder incluir nuevos acuerdos con los docentes que permitan desbloquear la crisis educativa.

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Según Romero, los acuerdos con ERC y los Comuns se pueden revisar porque tanto la formación republicana como la de Jéssica Albiach han tenido gran «generosidad y responsabilidad» con el Govern y han abierto la puerta a «replantear» alguno de los acuerdos existentes si se tienen que destinar «recursos» para poder poner fin a la crisis educativa y cerrar un pacto con los docentes que levante la huelga. A pesar de todo, en declaraciones recogidas por la ACN, la consejera no ha querido lanzar campanas al vuelo y ha pedido «prudencia» aunque ha admitido que a todos los actores implicados en la firma de los presupuestos les «preocupa» la situación en la educación, pero pide no poner presión y que la negociación entre la consejería y los docentes «siga su curso».

Romero presume del acuerdo con ERC y los Comuns

Catalunya volverá a tener presupuestos este 2026 después de que las anteriores cuentas catalanas presentadas por el ejecutivo de Salvador Illa fracasaran. Unos presupuestos que, según la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, son la demostración de «la estabilidad de la mayoría progresista». Romero ha celebrado los acuerdos alcanzados con los socios de investidura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y ha asegurado que este entendimiento entre los tres partidos políticos hace que «el país avance y mejore» y se pueda lanzar «un mensaje esperanzador y de certezas». «Ha costado, ha sido una negociación exigente, pero permitirá enfrentar los retos y oportunidades que tenemos en Catalunya», ha concluido la titular de economía.

La consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, en rueda de prensa | Maria Asmarat (ACN)

Sobre el futuro de los presupuestos, Romero ha destacado que el Govern ha convocado un Consell Executiu extraordinario para aprobar los presupuestos este viernes 22 de mayo a las nueve de la mañana y a las diez será la misma consejera quien presentará las cuentas catalanas en el Parlamento y se iniciará la tramitación de estos.