El Govern de la Generalitat de Catalunya ha abierto la puerta a volver a negociar los presupuestos para poder dar cabida a un hipotético acuerdo con los docentes. En rueda de prensa, la consejera de Economía y Finanzas ha explicado los acuerdos entre ERC, los Comuns y el ejecutivo catalán para aprobar las cuentas catalanas y ha señalado que estos se podrían «revisar» para poder incluir nuevos acuerdos con los docentes que permitan desbloquear la crisis educativa.
Según Romero, los acuerdos con ERC y los Comuns se pueden revisar porque tanto la formación republicana como la de Jéssica Albiach han tenido gran «generosidad y responsabilidad» con el Govern y han abierto la puerta a «replantear» alguno de los acuerdos existentes si se tienen que destinar «recursos» para poder poner fin a la crisis educativa y cerrar un pacto con los docentes que levante la huelga. A pesar de todo, en declaraciones recogidas por la ACN, la consejera no ha querido lanzar campanas al vuelo y ha pedido «prudencia» aunque ha admitido que a todos los actores implicados en la firma de los presupuestos les «preocupa» la situación en la educación, pero pide no poner presión y que la negociación entre la consejería y los docentes «siga su curso».
Romero presume del acuerdo con ERC y los Comuns
Catalunya volverá a tener presupuestos este 2026 después de que las anteriores cuentas catalanas presentadas por el ejecutivo de Salvador Illa fracasaran. Unos presupuestos que, según la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, son la demostración de «la estabilidad de la mayoría progresista». Romero ha celebrado los acuerdos alcanzados con los socios de investidura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y ha asegurado que este entendimiento entre los tres partidos políticos hace que «el país avance y mejore» y se pueda lanzar «un mensaje esperanzador y de certezas». «Ha costado, ha sido una negociación exigente, pero permitirá enfrentar los retos y oportunidades que tenemos en Catalunya», ha concluido la titular de economía.
Sobre el futuro de los presupuestos, Romero ha destacado que el Govern ha convocado un Consell Executiu extraordinario para aprobar los presupuestos este viernes 22 de mayo a las nueve de la mañana y a las diez será la misma consejera quien presentará las cuentas catalanas en el Parlamento y se iniciará la tramitación de estos.