Tres hores i tres recessos després, els sindicats han sortit de la reunió amb Educació amb la sensació que alguna cosa es mou. El departament ha acceptat reunir-se de forma continuada, amb dues trobades aquest dijous i divendres, i les organitzacions plantejaran una contraproposta salarial en la pròxima reunió. “Hem de veure què ens fan arribar els sindicats, estudiarem la contraproposta”, ha confirmat el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez. “No tenim cap inconvenient a reunir-nos els dies que facin falta”, ha afegit.
L’increment salarial és el punt que genera més discrepància, malgrat que les organitzacions també exigeixen concreció en les mesures sobre l’escola inclusiva i una rebaixa generalitzada de les ràtios. “Volem un augment salarial que sigui lineal”, ha manifestat la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, en acabar la reunió. El departament proposava un increment de l’extra per tutories o un de nou per a figures complementàries al aquestes tutories, un aspecte que no agrupa a tots els docents. L’adminsitració també veuria bé acotar un any el termini en què s’ha de fer efectiu l’increment de 200 euros mensual pactat amb la UGT i CCOO, ara fixat de cara al 2029. Els sindicats també demanen reduir encara més aquest termini.
“Estem avançant”, ha afirmat en tot cas la portaveu de la CGT, Laura Gené, resumint la trobada com un “petit pas” de cara a un acord. Més crític ha estat Carles Amigó, de la Intersindical, que ha carregat principalment contra CCOO i UGT –també presents a la mesa– per “posar pals a les rodes” a una possible millora del seu pacte. A canvi, els dos sindicats que van signar amb el Govern els han demanat que passin a formar part de les taules de seguiment d’aquest acord. Sigui com sigui, totes les organitzacions han acordat seguir les negociacions amb Educació aquest dijous, començant per aterrar una proposta salarial que “reflecteixi en totes les nòmines”, ha conclòs Segura. Les parts tenen ara sis dies de marge –comptant el cap de setmana– per trobar un acord que permeti aixecar la pròxima vaga general, prevista per al 27 de maig.
Professors de Secundària no ha participat de la reunió
La negociació s’ha reprès sense el sindicat Professors de Secundària, que compta amb un 18% de la representació dels docents, tots ells de secundària. Consideraven la primera oferta del Govern “inacceptable” i han desistit de renegociar-la. “Si les condicions canvien, tornarem a la mesa”, ha expressat el secretari general, Ignasi Fernández, en declaracions a El Món. L’organització apunta que l’executiu no ha posat encara sobre la taula la possibilitat de noves places per a catedràtics que ells demanen ni canvis als currículums de la secundària.
La reunió, celebrada a la seu del departament i amb la presència de la consellera Esther Niubó, arribava després d’una aturada de país massiva i set jornades de vagues. Protestes que han fet moure el Govern, que dimarts van enviar una proposta nova a les organitzacions per renegociar les condicions de l’acord. Una proposta “insuficient”, han lamentat totes les organitzacions crítiques, que avisen l’executiu que amb pressupostos nous –l’acord entre el PSC i ERC n’ha aplanat el camí– s’han acabat les “excuses”. Així s’expressava Segura, de la USTEC, abans d’entrar a la reunió.