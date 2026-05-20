El sindicat Professors de Secundària – Aspec, segona formació en representació sindical amb el 19,3% dels representants, ha descartat assistir a la mesa sectorial d’aquest dimecres després d’una nova oferta “inacceptable” de la consellera Esther Niubó. Educació els ha proposat incrementar els salaris a través de tres complements vinculats a les tutories –un de nova creació– i avançar un any els increments ja pactats amb la UGT i CCOO. Però el nou marc negociar no integra possibles canvis del currículum o la creació de noves places per a catedràtics, elements claus per a Aspec, que només té representació als instituts.
La resta de sindicats, entre ells la USTEC, principal organització amb un 38% de representació, sí que han decidit anar-hi. “Podem estar d’acord que els salaris poden apujar-se amb les tutories, però estem parlant d’una oferta que inclouria només un 35-40% del personal; no es parla de sexennis ni d’estadis. I tampoc d’altres aspectes importants per a nosaltres”, comenta a El Món Ignasi Fernández, secretari general d’Asepc. “No acceptem aquest marc negociador, però si canvia, tornarem a seure a la mesa”, anticipa.
Fernández insisteix, en tot cas, que les mobilitzacions “continuen sent unitàries”. “En el nostre cas, és una qüestió de coherència: s’ha parlat d’un model d’inclusiva en què no estem d’acord i ara se’ns proposa una negociació sense càtedres ni canvis al currículum”, justifica la decisió. Aspec reclama canvis que afecten directament la secundària, com ara l’eliminació del treball de recerca o canvis en les matemàtiques del batxillerat. També l’obertura de 5.000 places de catedràtics només per a docents de secundària. “És la xocolata del lloro de la negociació, pressupostàriament parlant, i no se’ns posa sobre la taula. I canviar el currículum no costa diners”, lamenta.
La resta de sindicats assistiran malgrat rebutjar la proposa
La resta de sindicats sí que assistiran a la trobada malgrat que, en tots els casos, han lamentat que la proposta no s’adequa al que ells van exigir. “Accelerar els pagaments ja previstos no és una recuperació real del poder adquisitiu”, lamentava ahir la USTEC. “Millorar només alguns complements singulars no suposa un augment per a tothom”, afirmava, també, en el mateix comunicat. El sindicat sí que ha celebrat, en canvi, el que entén com una “reobertura de les negociacions” i assistirà a la trobada per rascar una segons proposa més “digna”.
La CGT i la Intersindical també assistiran a la reunió, malgrat que cap de les dues organitzacions s’ha mostrat optimista amb la proposta. Els primers exigeixen una clàusula de garantia salarial que impedeixi una nova congelació de sous sine die i els segons, que com a sindicat nacional també exigeixen fer efectiva la immersió lingüística, ha titllat l’oferta econòmica de “ridícula”.