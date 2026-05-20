El sindicato Profesores de Secundaria – Aspec, segunda formación en representación sindical con el 19,3% de los representantes, ha descartado asistir a la mesa sectorial de este miércoles después de una nueva oferta “inaceptable” de la consejera Esther Niubó. Educación les ha propuesto incrementar los salarios a través de tres complementos vinculados a las tutorías –uno de nueva creación– y adelantar un año los incrementos ya pactados con UGT y CCOO. Pero el nuevo marco negociador no integra posibles cambios del currículo o la creación de nuevas plazas para catedráticos, elementos clave para Aspec, que solo tiene representación en los institutos.

El resto de sindicatos, entre ellos la USTEC, principal organización con un 38% de representación, sí que han decidido asistir. “Podemos estar de acuerdo en que los salarios pueden aumentarse con las tutorías, pero estamos hablando de una oferta que incluiría solo a un 35-40% del personal; no se habla de sexenios ni de estadios. Y tampoco de otros aspectos importantes para nosotros”, comenta a El Món Ignasi Fernández, secretario general de Asepc. “No aceptamos este marco negociador, pero si cambia, volveremos a sentarnos en la mesa”, anticipa.

Fernández insiste, en todo caso, que las movilizaciones “siguen siendo unitarias”. “En nuestro caso, es una cuestión de coherencia: se ha hablado de un modelo inclusivo en el que no estamos de acuerdo y ahora se nos propone una negociación sin cátedras ni cambios en el currículo”, justifica la decisión. Aspec reclama cambios que afectan directamente a la secundaria, como la eliminación del trabajo de investigación o cambios en las matemáticas del bachillerato. También la apertura de 5.000 plazas de catedráticos solo para docentes de secundaria. “Es la chocolate del loro de la negociación, presupuestariamente hablando, y no se nos pone sobre la mesa. Y cambiar el currículo no cuesta dinero”, lamenta.

Reunión de la Mesa Sectorial de Educación con la consejera Niubó | Maria Belmez (ACN)

El resto de sindicatos asistirán a pesar de rechazar la propuesta

El resto de sindicatos sí que asistirán al encuentro a pesar de que, en todos los casos, han lamentado que la propuesta no se adecua a lo que ellos exigieron. “Acelerar los pagos ya previstos no es una recuperación real del poder adquisitivo”, lamentaba ayer la USTEC. “Mejorar solo algunos complementos singulares no supone un aumento para todos”, afirmaba, también, en el mismo comunicado. El sindicato sí que ha celebrado, en cambio, lo que entiende como una “reapertura de las negociaciones” y asistirá al encuentro para rascar una segunda propuesta más “digna”.

La CGT y la Intersindical también asistirán a la reunión, a pesar de que ninguna de las dos organizaciones se ha mostrado optimista con la propuesta. Los primeros exigen una cláusula de garantía salarial que impida una nueva congelación de sueldos sine die y los segundos, que como sindicato nacional también exigen hacer efectiva la inmersión lingüística, ha tildado la oferta económica de “ridícula”.