Tres horas y tres recesos después, los sindicatos han salido de la reunión con Educación con la sensación de que algo se mueve. El departamento ha aceptado reunirse de forma continuada, con dos encuentros este jueves y viernes, y las organizaciones plantearán una contrapropuesta salarial en la próxima reunión. “Tenemos que ver qué nos hacen llegar los sindicatos, estudiaremos la contrapropuesta”, ha confirmado el secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez. “No tenemos ningún inconveniente en reunirnos los días que sean necesarios”, ha añadido.

El incremento salarial es el punto que genera más discrepancia, a pesar de que las organizaciones también exigen concreción en las medidas sobre la escuela inclusiva y una reducción generalizada de las ratios. “Queremos un aumento salarial que sea lineal”, ha manifestado la portavoz de la USTEC, Iolanda Segura, al finalizar la reunión. El departamento proponía un incremento de la extra por tutorías o uno nuevo para figuras complementarias a estas tutorías, un aspecto que no agrupa a todos los docentes. La administración también vería bien acotar un año el plazo en el que se debe hacer efectivo el incremento de 200 euros mensuales pactado con la UGT y CCOO, ahora fijado para el 2029. Los sindicatos también piden reducir aún más este plazo.

“Estamos avanzando”, ha afirmado en todo caso la portavoz de la CGT, Laura Gené, resumiendo el encuentro como un “pequeño paso” hacia un acuerdo. Más crítico ha sido Carles Amigó, de la Intersindical, que ha cargado principalmente contra CCOO y UGT –también presentes en la mesa– por “poner trabas” a una posible mejora de su pacto. A cambio, los dos sindicatos que firmaron con el Gobierno les han pedido que pasen a formar parte de las mesas de seguimiento de este acuerdo. Sea como sea, todas las organizaciones han acordado seguir las negociaciones con Educación este jueves, comenzando por aterrizar una propuesta salarial que “se refleje en todas las nóminas”, ha concluido Segura. Las partes tienen ahora seis días de margen –contando el fin de semana– para encontrar un acuerdo que permita levantar la próxima huelga general, prevista para el 27 de mayo.

Protesta a las puertas del Departamento de Educación bajo la presencia policial | María Belmez (ACN)

Profesores de Secundaria no ha participado de la reunión

La negociación se ha retomado sin el sindicato Profesores de Secundaria, que cuenta con un 18% de la representación de los docentes, todos ellos de secundaria. Consideraban la primera oferta del Gobierno “inaceptable” y han desistido de renegociarla. “Si las condiciones cambian, volveremos a la mesa”, ha expresado el secretario general, Ignasi Fernández, en declaraciones a El Món. La organización apunta que el ejecutivo no ha puesto aún sobre la mesa la posibilidad de nuevas plazas para catedráticos que ellos solicitan ni cambios en los currículos de la secundaria.

La reunión, celebrada en la sede del departamento y con la presencia de la consejera Esther Niubó, llegaba después de una parada de país masiva y siete jornadas de huelgas. Protestas que han hecho mover al Gobierno, que el martes enviaron una propuesta nueva a las organizaciones para renegociar las condiciones del acuerdo. Una propuesta “insuficiente”, han lamentado todas las organizaciones críticas, que avisan al ejecutivo que con presupuestos nuevos –el acuerdo entre el PSC y ERC ha allanado el camino– se han acabado las “excusas”. Así se expresaba Segura, de la USTEC, antes de entrar a la reunión.