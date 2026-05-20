Medio centenar de personas han cortado media hora la Vía Augusta, frente a la sede de Educación, minutos antes de una nueva reunión entre el departamento y los sindicatos. El encuentro, enmarcado en la mesa sectorial, comienza después de nueve días de huelga –una parada nacional y el resto territoriales– y una nueva propuesta del departamento que los sindicatos aún consideran “insuficiente”. “Intentaremos conseguir una propuesta mejor”, ha afirmado la portavoz de USTEC, Iolanda Segura, poco antes de comenzar la reunión.

“Ojalá podamos salir de aquí diciendo que tenemos un acuerdo”, ha afirmado Segura, que ha avisado al departamento que los presupuestos ya no pueden ser una “excusa”. El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha afirmado que el acuerdo firmado deja 500 millones para Educación –traspasando la responsabilidad al ejecutivo– y los Comunes se han abierto a “recalendizar” algunas de sus propuestas si esto facilita un acuerdo con los docentes.

El encuentro comienza con la ausencia del sindicato Profesores de Secundaria, el segundo mayor representante del colectivo, que ve la oferta “inaceptable” y se ha negado a participar del encuentro. La organización, que solo tiene representación en los institutos, cuestiona que el marco negociador que plantea el departamento no incluye ni las nuevas plazas para catedráticos que ellos demandan ni cambios en los currículos de secundaria. “La unidad sindical continúa firme”, ha dicho, en todo caso, la portavoz de la CGT, Laura Gené. “Los entendemos”, ha añadido después; nosotros veníamos con “escepticismo”, había dicho antes.

Andreu Mumbrú e Iolanda Segura, de la USTEC, durante la manifestación en Barcelona | ACN

La propuesta de Educación

La propuesta con la que se ha presentado el departamento reduce un año los beneficios del acuerdo firmado con UGT y CCOO, que prevé un incremento del complemento específico de unos 3.000 euros para 2029. La contraoferta de Educación fija este aumento ahora para 2028. El Gobierno también propone aumentar el complemento de tutoría y crear uno de “cotutoría” en los institutos. Una acción que solo beneficiaría, según el sindicato Profesores de Secundaria, entre un 35 y un 40% del personal de secundaria.