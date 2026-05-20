Mig centenar de persones han tallat mitja hora la Via Augusta, davant la seu d’Educació, minuts abans d’una nova reunió entre el departament i els sindicats. La trobada, emmarcada en la mesa sectorial, arrenca després de nou dies de vaga –una aturada de país i la resta territorials– i una nova proposta del departament que els sindicats encara consideren “insuficient”. “Intentarem arrencar una proposta millor”, ha afirmat la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, poc abans de començar la reunió.
“Tant de bo puguem sortir d’aquí dient que tenim un acord”, ha afirmat Segura, que ha avisat al departament que els pressupostos ja no poden ser una “excusa”. El president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha afirmat que l’acord signat deixa 500 milions per a Educació –traspassant la responsabilitat a l’executiu– i els Comuns s’han obert a “recalenadritzar” algunes de les seves propostes si això facilita un acord amb els docents.
La trobada arrenca amb l’absència del sindicat Professors de Secundària, el segon màxim representant del col·lectiu, que veu l’oferta “inacceptable” i s’ha negat a participar de la trobada. L’organització, que només té representació als instituts, qüestionen que el marc negociador que planteja el departament no inclou ni les noves places per a catedràtics que ells demanen ni canvis als currículums de la secundària. “La unitat sindical continua ferma”, ha dit, en tot cas, la portaveu de la CGT, Laura Gené. “Els entenem”, ha afegit després; nosaltres veníem amb “escepticisme”, havia dit abans.
La proposta d’Educació
La proposta amb què s’ha presentat el departament rebaixa un any els beneficis de l’acord signat amb la UGT i CCOO, que preveu un increment del complement específic d’uns 3.000 euros de cara al 2029. La contraoferta d’Educació fixa aquest augment ara el 2028. El Govern també proposa augmentar el complement de tutoria i crear-ne un de “cotutoria” als instituts. Una acció que només beneficiaria, segons el sindicat Professors de Secundària, entre un 35 i un 40% de la plantilla de secundària.