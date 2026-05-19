La nova oferta del Departament d’Educació als sindicats és, implícitament, una acceptació que el conflicte amb els docents continua obert. El Govern no especifica en el document fins on està disposat a arribar, però sí que proposa un increment dels salaris a través de les tutories, creant alguns complements que ara no existeixen. La proposta, que es debatrà dimecres en el marc de la mesa sectorial, integra un nou calendari negociador: cinc dates entre el 22 de maig i el 3 de juny per debatre per separat cada un dels complements.
Educació proposa tractar la millora retributiva que demanen els sindicats a través de dues grans figures: del tutor, que ja cobra un extra –que es milloraria– i la del “cotutor”, una figura nova de “suport a la tutoria” que es crearia de zero. Segons el document, la intenció és impulsar una figura d’aquestes per cada tutor de secundària. El tercer increment que es proposa integra les tutories dels centres de màxima complexitat amb l’objectiu de “fomentar l’estabilitat dels claustres”.
Es proposa accelerar el desplegament de l’acord amb la UGT i CCOO
El departament també proposa “accelerar” els increments pactats en l’acord signat amb la UGT i CCOO, que preveu un increment del 30% del complement específic de cara al 2029. El que proposa ara el departament de Niubó és rebaixar de quatre a tres els anys en què els docents cobrarien íntegrament els 3.000 euros extres acordats.
L’oferta també aterra algunes qüestions vinculades al reforç de l’escola inclusiva. En aquest sentit, i pel que fa al nombre de docents a les aules, Educació fixa en 1.348 els efectius per a la inclusiva, 708 reforços de plantilles i 349 personal d’administració i serveis.