Mestres de l’Hospitalet de Llobregat han decidit sumar-se a les tancades que van protagonitzar diferents escoles i instituts durant l’aturada del passat mes de febrer. L’assemblea de docents del municipi, que uneix les agrupacions de mestres de cada escola, ha decidit avançar un dia la jornada reivindicativa, amb activitats i tallers aquesta tarda a l’escola Rubió i Ors. “És una manera de visibilitzar i compartir les nostres preocupacions amb les famílies i la resta de veïns dels barris”, explica a El Món en Xavier Vilanova, representant sindical d’USTEC a la zona. La intenció és acabar amb una botifarrada i alguns docents han decidit quedar-s’hi a passar la nit. Els docents faran vaga aquest divendres a tot el país després de cinc aturades per territoris. Les escoles de l’àrea metropolitana van aturar-se dilluns.
La tarda comença amb una xocolatada, activitats esportives i acaba amb un sopar a les deu de la nit. “És una manera de preparar-se i compartir que, aquí a l’Hospitalet, no havíem fet fins ara. Però en altres ciutats ha tingut èxit i aquesta vegada hem decidit unir-nos”, comenta Vilanova. Els docents tenen previst celebrar una última assemblea per organitzar les accions d’aquest divendres, en què preveuen executar diferents piquets i participar d’una marxa entre Francesc Macià i la plaça de Tetuan, el punt de trobada de la manifestació convocada pels sindicats. La intenció és trobar-se amb diferents autocars que venen d’altres territoris per posar rumb a la manifestació central. “Aquí a l’Hospitalet, com a mínim, no es veia una mobilització tan gran des de les protestes dels anys 80. Crec que estem en condicions de superar fins i tot la protesta del febrer passat”, apunta Vilanova, optimista.
Els mestres, que han fet el pas de compartir les protestes amb les famílies, celebren la “bona acollida” que hi ha hagut a l’altra banda. “L’Hospitalet és una ciutat amb molts centres de màxima complexitat, perquè hi ha moltes famílies amb una situació socioeconòmica precària, perquè hi ha molts nouvinguts. Falten escoles i les ràtios són altes, per tant, elles també noten els problemes”, remarca Vilanova.
Altres tancades
La imatge d’aquest vespre a l’Hospitalet és similar a la que es va viure la nit de dimarts a l’Institut Barri Besòs de Barcelona. Una quinzena de docents van decidir fer nit a l’escola després d’una assemblea convocada per decidir quines accions es farien aquest divendres. L’endemà, la tancada es va produir als Serveis Territorials de la Catalunya Central. Una vintena de persones van ocupar la seu del Govern al territori després de reunir-se, de forma improvisada, amb la directora dels serveis territorials d’Educació i Formació Professional, Saray Gómez. Segons van explicar els sindicats a aquest diari, la intenció era arrencar un compromís de l’executiu que obriria converses, un aspecte que el Govern ja ha descartat públicament.
📢 Aquest dijous 19 t'esperem al Rubió i Ors!— Assemblea Educativa L'H (@AssembleaLH) March 18, 2026
La vaga unitària d’aquest divendres tanca cinc dies de protestes que els quatre sindicats contraris a l’acord del Govern amb una minoria sindical –USTEC, Aspec, CGT i Intersindical– han organitzat per territoris. Una manifestació multitudinària –25.000 persones, segons els sindicats; 8.000 segons la Urbana– va donar el tret de sortida a Barcelona. Imatge que s’ha repetit dimarts a Tortosa i Tarragona, dimecres a Lleida i Manresa i dijous a Mataró, Granollers, Sabadell i Girona. “Hem organitzat talls de carretera, accions de protesta davant dels serveis territorials, concentracions, ocupacions, representacions i escenificacions, tallers de pancartes… Amb un suport clar de la societat que no entén, com tampoc entenem nosaltres, que el Govern no s’assegui a negociar”, ha resumit la USTEC en un comunicat.
En definitiva, els sindicats qualifiquen d’“èxit rotund” les vagues territorials i posen tota la carn a la graella en la manifestació d’aquest divendres, que coincidirà amb una altra convocatòria paral·lela dels metges. Els sindicats situen el seguiment de la vaga al voltant del 65% a tot el territori, xifres que Educació ha rebaixat entre el 30 i el 40% en funció de la zona.