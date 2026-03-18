La vaga de docents ha arribat aquest dimecres a les escoles de la Catalunya Central, Ponent i el Pirineu. L’aturada, que tenia l’epicentre de les protestes a Manresa i Lleida, ha complert amb les expectatives dels sindicats. Unes 6.000 persones a la capital del Segrià –3.000, segons la policia– i 5.000 a Manresa –un miler, segons la versió oficial– han carregat novament contra l’acord del Govern amb una minoria sindical i han exigit “més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia”. Així ha sigut la tercera jornada de vaga dels docents, que aquest dijous es desplaçarà a Girona, el Maresme i els dos Vallès, i que acabarà divendres amb una manifestació unitària a Barcelona, davant del Parlament.
Els sindicats celebren com està avançant la vaga i parlen de “gran mobilització”, també aquest dimecres. Les quatre associacions que l’han convocat –la USTEC, Aspec, la CGT i La Intersindical– donen per bones les dades de participació en una de les zones més extenses del país; especialment a la Catalunya Central, que agrupa poc més de mig milió d’habitants en poc menys de 5.000 quilòmetres quadrats. Els mestres d’una escola de Vic han dormit a les aules i l’organització d’una marxa lenta entre Osona i el Bages ha complementat les manifestacions del migdia.
Tancada a la seu d’Educació a Manresa
A la Catalunya Central, també, s’ha improvisat una tancada a la seu dels Serveis Territorials d’Educació, un element innovador que apareix per primera vegada a la vaga. “No estava planificat, però estem davant d’un cicle de lluita organitzat des de la base. Això dona a peu a què passin aquestes coses de forma espontània”, opina la portaveu d’USTEC, Iolanda Segura, en declaracions a El Món. El delegat de la CGT a la Catalunya Central, Pablo Ruíz, present a la tancada, confirma que la intenció era fer una “vetlla” per visibilitzar el seu malestar, però que van veure “l’oportunitat” d’acabar ocupant l’edifici i demanar una reunió amb la directora dels serveis territorials d’Educació i Formació Professional, Saray Gómez.
“Creiem que és un pacte il·legítim i li hem demanat un compromís explícit per renegociar-lo. Ha trucat al Departament, ha fet consultes, però ens ha insistit que no pot obrir noves negociacions, ni molt menys reconèixer que no és un bon pacte. Per tant, hem decidit quedar-nos-hi”, relata Ruíz. En una intervenció al Parlament de Catalunya, aquest mateix dimecres, el president Salvador Illa ha admès les mancances del sistema educatiu, però ha elogiat les bondats d’un pacte que “fa passes” endavant pels docents. “Els responsables del Govern a la Catalunya central ens han ofert una reunió amb l’Ignasi Giménez [secretari de Millora de Política Educativa], però és insuficient”, argumenta Ruíz. La tancada va començar dimarts a les 17 hores, amb una vintena de persones, i s’ha allargat fins a aquest matí.
Paral·lelament, alguns docents tallaven mitja dotzena de carreteres de la zona. El tall més gran, d’uns 150 manifestants, poc abans de les vuit del matí a l’A2, a prop d’Alcarràs. Les manifestacions a Manresa i Lleida han agafat el relleu dels actes més matiners amb crits en contra dels consellers Albert Dalmau –”Dalmau, gripau, tindràs un bon sarau”, s’ha sentit– i Esther Niubó i dels sindicats UGT i CCOO, que han ratificat el pacte. Alguns manifestants han llançat ous a les seus d’aquests sindicats a Manresa. En la línia dels darrers dies, s’ha acusat els impulsors del pacte de “traïdors” i s’ha descrit l’entesa com a “error històric”. Els sindicats avancen que els actes d’aquesta setmana com l’inici de noves protestes al territori i detalla que ja hi ha més de 350 persones que han reservat plaça d’autocar per baixar divendres a Barcelona.
Seguiment del 32%, segons Educació; del 65%, segons els sindicats
El Departament d’Educació ha xifrat en un 32,13% el seguiment de la vaga en aquests tres territoris a les 17.00 h, amb dades del 92,65% dels centres. També hi estaven cridats el personal de lleure educatiu, les escoles bressol de gestió indirecta o els centres públics d’altres titularitats, sobre els quals Educació no en té dades. Des d’USTEC han xifrat en un 65% el seguiment de l’aturada i han qüestionat que, en el cas de les escoles rurals, que tenen impacte en aquests territoris, els serveis mínims “han impedit que moltes docents puguin sumar-se a la convocatòria”.
La vaga va començar aquest dilluns amb aturades al Barcelonès i el Baix Llobregat, amb un seguiment del 31,87% amb dades del 85,16% dels centres, segons Educació. Dimarts, els convocats eren els professionals del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Penedès, i les dades d’Educació indicaven un seguiment del 38,48%. En tots dos casos, els sindicats han apujat aquestes dades al voltant del 65%.