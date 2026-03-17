Els discursos són els mateixos. Un augment salarial insuficient motivat per un “acord polític” amb una “minoria sindical”. Les actuacions, també. Talls de carretera a primera hora del matí i manifestacions a la tarda. Els quatre sindicats de mestres i professors que han convocat cinc dies de vaga, entre ells els majoritaris, la USTEC i Aspec, continuen satisfets de la resposta dels docents. Unes 10.000 persones han sortit aquest dimarts a Tarragona, i prop d’un miler a Tortosa, en contra de l’acord del Govern amb UGT i CCOO. Xifres que la policia local rebaixa a 4.000 i 800 persones, respectivament.
El segon dia de vaga –que els convocants han plantejat per zones– enfocava la protesta els docents del Penedès, de l’àrea de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, que també estan cridats a participar de l’aturada de país de divendres vinent i de la manifestació que es recorrerà el centre de Barcelona fins al Parlament de Catalunya. La intenció és repetir l’èxit del passat 11 de febrer, que va reunir 70.000 persones –25.000 segons la Guàrdia Urbana– a la capital del país. Els sindicats, de fet, preparen autobusos de sis punts diferents.
En aquesta segona jornada, els manifestants de Tarragona han exigit la dimissió de la consellera d’Educació, Esther Niubó, actualment de baixa mèdica, i el conseller de Presidència, Albert Dalmau, que va assumir les regnes de la negociació. Els sindicats majoritaris dels territoris els han acusat d’“irresponsables” per no voler negociar amb ells i han criticat UGT i CCOO, amb escridassada inclosa quan la marxa caminava per davant la seu, per haver “traït” el col·lectiu. Una acusació que alguns docents ja van fer durant la manifestació d’aquest dilluns a Barcelona, que va reunir 8.000 persones segons la Urbana.
A les Terres de l’Ebre, la imatge ha estat similar. Els parlaments han descrit l’acord de la setmana passada com “el pacte de la vergonya” per “acceptar a la baixa” les futures condicions del col·lectiu i a “d’esquena” a la resta de sindicats. Els sindicats han estat contundents contra el pacte i l’escenificació que en va fer el president Salvador Illa. “No acceptem un pacte amb gambes, en despatxos, protagonitzats per elits i les cúpules sindicals partidistes”, ha dit, per exemple, el portaveu d’USTEC al territori, Pau Urenya.
Vaga territorialitzada
Si el Govern titllava d’”històric” aquest pacte, que incrementa el complement salarial que atorga la Generalitat un 30% en quatre anys, els sindicats contraris al pacte titllen “d’històriques” les protestes tant de dilluns com de dimarts. Demà, dimecres, les mobilitzacions es traslladaran a l’Alt Pirineu i l’Aran, a la Catalunya Central i a les comarques de Ponent. I dijous, Girona, Maresme i els dos Vallessos. La sèrie de protestes acabaran amb una manifestació unitària –convocada per la USTEC, Aspec, la CGT i Intersindical– divendres al centre de Barcelona.