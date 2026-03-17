Els docents han tornat a sortir al carrer en el segon dia de vaga i han tallat carreteres en una de les quatre capitals catalanes. Després de la mobilització de dilluns a Barcelona el sector educatiu ha pres les carreteres del Camp de Tarragona i han tallat la sortida de l’AP-2 a Montblanc en direcció a l’N-240, la mateixa N-240 i els accessos al Port de Tarragona per l’A-27.
La mobilització dels professionals de l’educació a Tarragona està emmarcada en la vaga del sector davant la manca d’entesa amb el Govern i el pacte fet amb els sindicats minoritaris UGT i CCOO, i estan cridats a sumar-se a la vaga tots els professionals del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Penedès.
A primera hora del matí, a Montblanc, els manifestants s’han reunit a les rotondes d’accés a la ciutat, a prop de l’AP-2 i de l’N-240 i impedint la circulació per, més tard, tallar l’accés a l’autopista amb una barricada improvisada de pneumàtics i quatre tractors de Revolta Pagesa, qui s’ha sumat a les reivindicacions. Després de tallar aquest accés s’han desplaçat caminant fins a tallar la nacional.
Una defensa de la professió
La segona jornada de vaga, que s’espera que -excepte solució a darrera hora- s’allargui durant tota la setmana amb una manifestació unitària amb els professionals de la sanitat -sector que també està en peu de guerra amb el Govern- divendres. En declaracions fetes a l’ACN la Núria, una de les docents que s’ha mobilitzat al Camp de Tarragona, assegura que la protesta dels professionals de l’educació està feta per “reivindicar el prestigi” de la professió i reclamar millores laborals per als professionals per poder millorar una educació que, segons diu, està “en decadència”.
També tallades per #manifestació :— Trànsit (@transit) March 17, 2026
⚫ A-27 a Tarragona en sentit el port
⚫ N-240 a Montblanc en ambdós sentits
La docent ha exigit que es baixin les ràtios als centres i que es destinin recursos “reals” per poder oferir una millor qualitat educativa, un fet que segons la docent ha d’anar acompanyada d’una reducció de la burocràcia. “L’educació és el futur i sense una bona educació no tenim bon futur”, ha etzibat la professional educativa que s’ha atrevit a vaticinar que la mobilització del sector aquesta setmana apunta a “històrica” i, en el cas que el Govern es mantingui enrocat i sense negociar hi haurà “més vagues, més vagues i més mobilitzacions”.