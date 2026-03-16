Els docents han elevat el to del conflicte amb el Govern després de l’acord educatiu a mig gas anunciat per Salvador Illa la setmana passada, només amb UGT i CCOO. Els quatre sindicats crítics amb l’acord, entre ells el majoritari, la USTEC, han convocat cinc dies de vaga per denunciar un acord “que no resol les qüestions de fons”. Les escoles del Baix Llobregat i del Barcelonès donen el tret de sortida a aquesta nova onada de protestes amb aturades aquest dilluns. Els altres municipis del país es reparteixen la resta dies de la setmana, que acabarà amb una aturada general divendres vinent i una manifestació al centre de Barcelona.
Les primeres dades de participació oficials, publicades per Educació aquest matí, xifren en un 7,05% el seguiment de la vaga al Barcelonès i el Baix Llobregat, amb dades per ara del 19,45% dels centres. La USTEC encara no ha fet pública la seva estimació. El sindicat majoritari dels docents confia que les protestes d’aquesta setmana mantindran el pols que el col·lectiu va engegar el passat 11 de febrer, amb una aturada “històrica” que va buidar les aules. Educació va parlar d’un seguiment del 41% al final de la jornada –tenint en compte que només va rebre resposta d’un 39% dels centres– i els sindicats de més del 80%.
Talls de carretera a primera hora del matí
Els sindicats han tallat, tal com havien avisat, els principals accessos de Barcelona a primera hora del matí. La USTEC, que ha bloquejat trams de l’autovia A2 i de la Gran Via, entre altres, ha acusat els Mossos d’Esquadra d’“amenaçar” amb càrregues policials. El sindicat majoritari entre els mestres ha avisat que “escalaran el conflicte” si creix la tensió durant les protestes d’aquesta setmana. Aquesta ha estat la tònica del dia, sobretot a primera hora. La Intersindical, un altre dels sindicats que convoca les aturades, també ha tallat accessos i ha criticat les actuacions policials. Molts vehicles que sortien de Barcelona han apostat per buscar-hi alternatives, però els que entraven a la ciutat s’han vist atrapats per les cues
“No és un acord, és un pacte entre el Govern i aquests dos sindicats que ja sabem històricament com funcionen. L’han fet per intentar aturar aquesta setmana de vagues. No ens havíem aixecat de la taula, jo mateixa estava allà, i ja s’havia filtrat la notícia del pacte. Tenien totes les infografies preparades per dir que serà l’acord que ens canviaria la vida; potser els hi canviarà amb ells, perquè no pararem i aquesta setmana serà forta”, ha dit a l’ACN la representant d’USTEC a Santa Coloma de Gramenet, Patrícia Morales, des d’un d’aquests talls.
Hores més tard, alguns manifestants s’han acostat a la seu nacional del PSC al carrer de Pallars de Barcelona. Uns tres-cents docents, la majoria afiliats a la CGT i la Intersindical, havien quedat a la parada de metro de Llacuna (barri del Poblenou) i s’han desplaçat al centre d’operacions socialista, que estava acordonat pels Mossos. Els manifestants han lamentat que el Govern els doni el que consideren “engrunes” i l’ha exigit que inverteixi el 6% del PIB al sistema educatiu. Les protestes es traslladaran a la plaça d’Urquinaona de Barcelona, epicentre de la protesta del dilluns.
Els pròxims dies, les protestes es traslladaran a la plaça Imperial Tarraco de Tarragona (dimarts); al Pavelló Nou Congost de Manresa i a la plaça de Ricard Viñes (dimecres); i a la seu del Departament d’Educació de Girona, la plaça Laia l’Arquera de Mataró i l’ST Vallès Oriental (dijous). Divendres es preveu una manifestació novament massiva al centre de Barcelona. Els docents començaran a la plaça de Tetuan i baixaran fins al Parlament de Catalunya, amb la mirada posada sobretot en la pressió que poden exercir els partits des de l’oposició.
Educació no es planteja reobrir la negociació
L’objectiu dels sindicats que han convocat la vaga és forçar Educació a tornar a la taula de negociació per arribar a un acord amb la majoria sindical del col·lectiu docent. En tot cas, el departament ja ha avisat que no té previst fer-ho. “Considerem que l’acord dona resposta al conjunt de les reivindicacions que ens està fent el col·lectiu. Per tant, el nostre horitzó i el nostre escenari és el de començar a desplegar tan aviat com sigui possible el conjunt de les mesures que ens està demanant la comunitat educativa”, ha afirmat el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, aquest cap de setmana al portal 3CatInfo.
La Generalitat ha decretat uns serveis mínims d’un docent per a cada tres aules a infantil, la primària i l’ESO, juntament amb l’obligatorietat que hi hagi també un membre de l’equip directiu. A les escoles d’educació especial s’incrementen els serveis mínims a la meitat de la plantilla i en el cas de les escoles bressol s’ha de presentar el 33% de les mestres. Les extraescolars i el servei de menjador també estaran disponibles, mínim amb la meitat del personal.