Educació intervé amb una carta en la tensió entre docents pel pacte de CCOO i UGT amb el Govern

El Departament d’Educació ha enviat una carta als directors dels centres educatius per demanar-los que vetllin per una bona convivència la setmana vinent, en què hi ha previst cinc dies de vaga malgrat l’acord entre el Govern i els sindicats UGT i CCOO, que representen aproximadament el 20% dels docents. El text, que ha fet públic l’ACN i també ha pogut consultar El Món, remarca que “cap persona no s’hauria de sentir insegura, menystinguda o qüestionada per raó de la seva opinió”. “El manteniment d’un clima de respecte i tolerància als centres educatius és un dret i una responsabilitat col·lectiva a la qual tots i totes hem de contribuir”, apunta a l’inici.
El text recorda als directors que els correspon la tasca d’“actuar en qualitat de caps de personal i d’acord amb les Normes de Funcionament del Centre i el Projecte de Convivència del centre” si identifiquen “alguna situació de conflicte que pugui vulnerar els drets dels treballadors i treballadores”. La missiva també apunta que és “convenient” comunicar al Departament si es donen situacions de conflicte dins del centre en el marc de la vaga.
La portaveu d’USTEC, Iolanda Segura, ha titllat de “desmesurada” la carta enviada per Educació, remarcant que s’estan fent “expressions simbòliques d’indignació” pel pacte assolit. Des de la Intersindical també avisen que els treballadors “han de poder exercir el seu legítim dret a protesta, sense amenaces ni coaccions per part de la patronal”.
L’acord de dos sindicats amb Educació ha trencat la unió que fins aleshores hi havia hagut entre les diferents associacions de docents i ha motivat retrets creuats, principalment entre USTEC i CCOO. El sindicat majoritari entre mestres acusa els dos sindicats que hi han pactat una firma “traïdora” després que CCOO l’hagi acusat de “no negociar ni un euro”. Els firmants també acusen USTEC i la CGT d’estar instal·lats en el “no a tot”.
Compromís amb la vaga de la setmana vinent
USTEC, la CGT i la Intersindical continuen endavant amb la vaga, convocada del 16 al 20 de març. Tota la setmana. El 95% dels docents que han participat de la seva consulta han rebutjat l’acord amb Educació; només 2.181 persones avalen el pacte, per les gairebé 41.000 persones que demanen continuar les protestes. El resultat, defensa USTEC, confirma la “legitimitat amplíssima” de la protesta. “El vostre ‘acord de país’ era una farsa, i el col·lectiu l’ha tombat”, ha afirmat en un comunicat.
L’acord rebaixa les ràtios a infantil i l’ESO, dota de més recursos l’escola inclusiva i millora progressivament els salaris dels docents fins a arribar a uns 3.000 euros anuals més el 2029. Els sindicats contraris a l’acord entenen, un cop vista la proposta de pressupostos, que hi ha marge de millora i exigeixen una oferta a l’“altura del moment”. Recorden que l’educació és una de les més damnificades per les retallades del 2012 i que els darrers anys no s’ha tancat cap acord considerable per revertir-les.
Més enllà d’USTEC, la CGT i la Intersindical, el sindicat Professors de Secundària, majoritari entre els docents de la secundària de la pública, tampoc l’accepten. En aquest cas, també demanen tenir places per ser catedràtics i desarticular el model d’escola inclusiva actual.