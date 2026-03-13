Educación interviene con una carta en la tensión entre docentes por el pacto de CCOO y UGT con el Gobierno

El Departamento de Educación ha enviado una carta a los directores de los centros educativos para pedirles que velen por una buena convivencia la próxima semana, en la que hay prevista cinco días de huelga a pesar del acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CCOO, que representan aproximadamente el 20% de los docentes. El texto, que ha hecho público la ACN y también ha podido consultar El Món, destaca que “ninguna persona debería sentirse insegura, menospreciada o cuestionada por razón de su opinión”. “El mantenimiento de un clima de respeto y tolerancia en los centros educativos es un derecho y una responsabilidad colectiva a la que todos y todas debemos contribuir”, señala al inicio.

El texto recuerda a los directores que les corresponde la tarea de “actuar en calidad de jefes de personal y de acuerdo con las Normas de Funcionamiento del Centro y el Proyecto de Convivencia del centro” si identifican “alguna situación de conflicto que pueda vulnerar los derechos de los trabajadores y trabajadoras”. La misiva también apunta que es “conveniente” comunicar al Departamento si se dan situaciones de conflicto dentro del centro en el marco de la huelga.

La portavoz de USTEC, Iolanda Segura, ha calificado de «desmesurada» la carta enviada por Educación, remarcando que se están haciendo «expresiones simbólicas de indignación» por el pacto alcanzado. Desde la Intersindical también advierten que los trabajadores “deben poder ejercer su legítimo derecho a protesta, sin amenazas ni coacciones por parte de la patronal”.

Los sindicatos que no firman exigen recuperar el poder adquisitivo perdido y mejorar los salarios, entre otros / Kike Rincón (Europa Press)

El acuerdo de dos sindicatos con Educación ha roto la unión que hasta entonces había existido entre las diferentes asociaciones de docentes y ha motivado reproches cruzados, principalmente entre USTEC y CCOO. El sindicato mayoritario entre maestros acusa a los dos sindicatos que han pactado de una firma “traidora” después de que CCOO les haya acusado de “no negociar ni un euro”. Los firmantes también acusan a USTEC y la CGT de estar instalados en el “no a todo”.

Compromiso con la huelga de la próxima semana

USTEC, la CGT y la Intersindical continúan adelante con la huelga, convocada del 16 al 20 de marzo. Toda la semana. El 95% de los docentes que han participado de su consulta han rechazado el acuerdo con Educación; solo 2.181 personas avalan el pacto, frente a las casi 41.000 personas que piden continuar las protestas. El resultado, defiende USTEC, confirma la “legitimidad amplísima” de la protesta. «Vuestro ‘acuerdo de país’ era una farsa, y el colectivo lo ha tumbado», afirmó en un comunicado.

El acuerdo reduce las ratios en infantil y la ESO, dota de más recursos la escuela inclusiva y mejora progresivamente los salarios de los docentes hasta llegar a unos 3.000 euros anuales más en 2029. Los sindicatos contrarios al acuerdo entienden, una vez vista la propuesta de presupuestos, que hay margen de mejora y exigen una oferta a la “altura del momento”. Recuerdan que la educación es una de las más perjudicadas por los recortes de 2012 y que en los últimos años no se ha cerrado ningún acuerdo considerable para revertirlos.

El momento de la firma del acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CCOO para una mejora retributiva de los docentes | David Zorrakino / Europa Press

Más allá de USTEC, la CGT y la Intersindical, el sindicato Profesores de Secundaria, mayoritario entre los docentes de la secundaria pública, tampoco lo aceptan. En este caso, también piden tener plazas para ser catedráticos y desarticular el modelo de escuela inclusiva actual.