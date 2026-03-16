Los docentes han elevado el tono del conflicto con el Gobierno tras el acuerdo educativo a medio gas anunciado por Salvador Illa la semana pasada, solo con UGT y CCOO. Los cuatro sindicatos críticos con el acuerdo, entre ellos el mayoritario, la USTEC, han convocado cinco días de huelga para denunciar un acuerdo “que no resuelve las cuestiones de fondo”. Las escuelas del Baix Llobregat y del Barcelonès dan el pistoletazo de salida a esta nueva ola de protestas con paros este lunes. Los otros municipios del país se reparten el resto de días de la semana, que terminará con un paro general el próximo viernes y una manifestación en el centro de Barcelona.

Los primeros datos de participación oficiales, publicados por Educación esta mañana, cifran en un 7,05% el seguimiento de la huelga en el Barcelonès y el Baix Llobregat, con datos por ahora del 19,45% de los centros. La USTEC aún no ha hecho pública su estimación. El sindicato mayoritario de los docentes confía en que las protestas de esta semana mantendrán el pulso que el colectivo inició el pasado 11 de febrero, con un paro “histórico” que vació las aulas. Educación habló de un seguimiento del 41% al final de la jornada –teniendo en cuenta que solo recibió respuesta de un 39% de los centros– y los sindicatos de más del 80%.

Los docentes han cortado diferentes vías, entre ellas, un acceso a la ronda de Dalt en Barcelona (ACN)

Cortes de carretera a primera hora de la mañana

Los sindicatos han cortado, tal como habían avisado, los principales accesos de Barcelona a primera hora de la mañana. La USTEC, que ha bloqueado tramos de la autovía A2 y de la Gran Vía, entre otros, ha acusado a los Mossos d’Esquadra de “amenazar” con cargas policiales. El sindicato mayoritario entre los maestros ha advertido que “escalarán el conflicto” si crece la tensión durante las protestas de esta semana. Esta ha sido la tónica del día, sobre todo a primera hora. La Intersindical, otro de los sindicatos que convoca los paros, también ha cortado accesos y ha criticado las actuaciones policiales. Muchos vehículos que salían de Barcelona han optado por buscar alternativas, pero los que entraban a la ciudad se han visto atrapados por las colas.

“No es un acuerdo, es un pacto entre el Gobierno y estos dos sindicatos que ya sabemos históricamente cómo funcionan. Lo han hecho para intentar detener esta semana de huelgas. No nos habíamos levantado de la mesa, yo misma estaba allí, y ya se había filtrado la noticia del pacto. Tenían todas las infografías preparadas para decir que será el acuerdo que nos cambiaría la vida; quizás les cambiará a ellos, porque no pararemos y esta semana será fuerte”, ha dicho a la ACN la representante de USTEC en Santa Coloma de Gramenet, Patrícia Morales, desde uno de estos cortes.

Horas más tarde, algunos manifestantes se han acercado a la sede nacional del PSC en la calle de Pallars de Barcelona. Unos trescientos docentes, la mayoría afiliados a la CGT y la Intersindical, habían quedado en la parada de metro de Llacuna (barrio del Poblenou) y se han desplazado al centro de operaciones socialista, que estaba acordonado por los Mossos. Los manifestantes han lamentado que el Gobierno les dé lo que consideran «migajas» y han exigido que invierta el 6% del PIB en el sistema educativo. Las protestas se trasladarán a la plaza de Urquinaona de Barcelona, epicentro de la protesta del lunes.

Protesta frente a la sede del PSC en Barcelona / Joan Mateu Parra (ACN)

Los próximos días, las protestas se trasladarán a la plaza Imperial Tarraco de Tarragona (martes); al Pabellón Nou Congost de Manresa y a la plaza de Ricard Viñes (miércoles); y a la sede del Departamento de Educación de Girona, la plaza Laia l’Arquera de Mataró y el ST Vallès Oriental (jueves). El viernes se prevé una manifestación nuevamente masiva en el centro de Barcelona. Los docentes comenzarán en la plaza de Tetuan y bajarán hasta el Parlamento de Cataluña, con la mirada puesta sobre todo en la presión que pueden ejercer los partidos desde la oposición.

Educación no se plantea reabrir la negociación

El objetivo de los sindicatos que han convocado la huelga es forzar a Educación a volver a la mesa de negociación para llegar a un acuerdo con la mayoría sindical del colectivo docente. En todo caso, el departamento ya ha avisado que no tiene previsto hacerlo. «Consideramos que el acuerdo da respuesta al conjunto de las reivindicaciones que nos está haciendo el colectivo. Por lo tanto, nuestro horizonte y nuestro escenario es el de comenzar a desplegar tan pronto como sea posible el conjunto de las medidas que nos está pidiendo la comunidad educativa», ha afirmado el secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez, este fin de semana en el portal 3CatInfo.

La Generalitat ha decretado unos servicios mínimos de un docente para cada tres aulas en infantil, primaria y ESO, junto con la obligatoriedad de que haya también un miembro del equipo directivo. En las escuelas de educación especial se incrementan los servicios mínimos a la mitad de la plantilla y en el caso de las escuelas infantiles debe presentarse el 33% de las maestras. Las actividades extraescolares y el servicio de comedor también estarán disponibles, mínimo con la mitad del personal.