Los docentes han vuelto a salir a la calle en el segundo día de huelga y han cortado carreteras en una de las cuatro capitales catalanas. Después de la movilización del lunes en Barcelona, el sector educativo ha tomado las carreteras del Camp de Tarragona y han cortado la salida de la AP-2 en Montblanc en dirección a la N-240, la misma N-240 y los accesos al Puerto de Tarragona por la A-27.

La movilización de los profesionales de la educación en Tarragona está enmarcada en la huelga del sector ante la falta de entendimiento con el Gobierno y el pacto hecho con los sindicatos minoritarios UGT y CCOO, y están llamados a sumarse a la huelga todos los profesionales del Camp de Tarragona, las Terres de l’Ebre y el Penedès.

A primera hora de la mañana, en Montblanc, los manifestantes se han reunido en las rotondas de acceso a la ciudad, cerca de la AP-2 y de la N-240 e impidiendo la circulación para, más tarde, cortar el acceso a la autopista con una barricada improvisada de neumáticos y cuatro tractores de Revolta Pagesa, quienes se han sumado a las reivindicaciones. Después de cortar este acceso se han desplazado caminando hasta cortar la nacional.

Una defensa de la profesión

La segunda jornada de huelga, que se espera que -salvo solución de última hora- se alargue durante toda la semana con una manifestación unitaria con los profesionales de la sanidad -sector que también está en pie de guerra con el Gobierno- el viernes. En declaraciones hechas a la ACN, Núria, una de las docentes que se ha movilizado en el Camp de Tarragona, asegura que la protesta de los profesionales de la educación está hecha para «reivindicar el prestigio» de la profesión y reclamar mejoras laborales para los profesionales para poder mejorar una educación que, según dice, está «en decadencia».

También cortadas por #manifestación :



⚫ A-27 en Tarragona en sentido el puerto

⚫ N-240 en Montblanc en ambos sentidos — Trànsit (@transit) March 17, 2026

La docente ha exigido que se bajen las ratios en los centros y que se destinen recursos «reales» para poder ofrecer una mejor calidad educativa, un hecho que según la docente debe ir acompañado de una reducción de la burocracia. «La educación es el futuro y sin una buena educación no tenemos buen futuro», ha afirmado la profesional educativa que se ha atrevido a vaticinar que la movilización del sector esta semana apunta a «histórica» y, en el caso de que el Gobierno se mantenga enrocado y sin negociar habrá «más huelgas, más huelgas y más movilizaciones».