Cataluña enfrenta una semana especialmente complicada por las convocatorias de huelga de los docentes y los profesionales sanitarios. Unas convocatorias que desembocarán en una manifestación unitaria el próximo viernes y que han sumado un nuevo aliado como son los agricultores. En un comunicado el gremio de la agricultura catalana Revolta Pagesa ha señalado que las demandas que exponen los docentes -menos burocracia, más recursos y condiciones laborales dignas, más democracia a la hora de tomar decisiones, políticas públicas sólidas a largo plazo- «son las mismas que lleva tiempo haciendo la agricultura de nuestro país. Revolta Pagesa HA DECIDIDO dar pleno apoyo al sector y a sus protestas y sumarnos a sus movilizaciones».

De hecho, este martes los agricultores ya se han dejado notar en la movilización de los docentes del Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre, cuando los docentes se han manifestado en Montblanc cortando las rotondas de acceso a la ciudad y, posteriormente, cortando el acceso a la autopista edificando una barricada improvisada de neumáticos y cuatro tractores de miembros de Revolta Pagesa que han mostrado apoyo a los docentes concentrados.

Dónde darán apoyo los agricultores

Revolta Pagesa ha anunciado, a través de un comunicado, que en los días que quedan de movilizaciones de los docentes se sumarán a las concentraciones convocadas en Lleida en el instituto Joan Oró a las siete de la mañana del miércoles 18, en Girona a las nueve del jueves en Fontajau y el viernes en Vic a las siete de la mañana en la C-16.

Docentes de l’Alt Camp y de la Conca de Barberà con una pancarta reivindicativa cortando el acceso a la AP-2 y la N-240 a la altura de Montblanc | Mar Rovira (ACN)

Además, los agricultores se sumarán también a la convocatoria de los docentes en Palafolls prevista a las 18:00, en la rotonda del Salfina. Desde el Gremi de la Pagesia aseguran que «nos encontrarán alzados para defender los pilares fundamentales de todo país firme» y finalizan con una proclama de «Agricultura, Educación y Sanidad«.